إحصائية لانتهاكات الحوثي في تعز خلال يونيو الماضي

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ارتكاب جماعة الحوثي 78 انتهاكا في مدينة تعز، خلال يونيو الماضي. وقال المركز في تقريره الشهري إن الجماعة تسببت بمقتل مدنيين بينهم طفل واحد، برصاص قناصتها وإصابة 7 آخرين 5 بينهم وامرأة واحدة.

وأضاف أن الفريق الميداني وثق حالة نزوح جماعية من قرى عزلة حوامرة ومناطق حقب والضاحي بمديرية ماوية بسبب القصف الذي شنته الميليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون قبل أن تحول منازلها الى متارس وتدمر بعضها بالالغام.

كما وثق المركز بحسب التقرير تضرر 29 منزلا جزئيا و12 كليا و16 مركبة وتدمير 7 منازل كليا بقصف مدفعي تابع لمليشيا الحوثي، وتفجير عدة منازل بالألغام، واقتحام منازل للمدنيين وقصف عدة مزارع للمدنيين من قبل مليشيا الحوثي