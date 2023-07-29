صحيفة بريطانية: بوادر ومؤشرات توحى عن عودة الحرب في اليمن أغتيال شيخ قبلي في محافظة البيضاء تفاصيل وصورة بيان مصري بشأن ناقلة صافر المتهالكة في اليمن إحصائية لانتهاكات الحوثي في تعز خلال يونيو الماضي نقابة شركة النفط في شبوة تتحدث عن تدمير وفساد ممنهج للفرع ومؤسسات الدولة (بيان ) دعم أمريكي بريطاني لقطاع الصحة في اليمن بعد مرور 100 يوم على اغتياله.. بيان هام وتوضيحي عن أسرة الشيخ الباني تطورات خطيرة.. “الروبوتات القتالية” في طريقها لغزو الدول الفقيرة اشتعال نحو 4000 سيارة على متن سفينة قبالة ساحل هذه الدولة جماعة الحوثي تستغني عن قيادي رفيع في صفوفها..تفاصيل
وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ارتكاب جماعة الحوثي 78 انتهاكا في مدينة تعز، خلال يونيو الماضي. وقال المركز في تقريره الشهري إن الجماعة تسببت بمقتل مدنيين بينهم طفل واحد، برصاص قناصتها وإصابة 7 آخرين 5 بينهم وامرأة واحدة.
وأضاف أن الفريق الميداني وثق حالة نزوح جماعية من قرى عزلة حوامرة ومناطق حقب والضاحي بمديرية ماوية بسبب القصف الذي شنته الميليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون قبل أن تحول منازلها الى متارس وتدمر بعضها بالالغام.
كما وثق المركز بحسب التقرير تضرر 29 منزلا جزئيا و12 كليا و16 مركبة وتدمير 7 منازل كليا بقصف مدفعي تابع لمليشيا الحوثي، وتفجير عدة منازل بالألغام، واقتحام منازل للمدنيين وقصف عدة مزارع للمدنيين من قبل مليشيا الحوثي