دعم أمريكي بريطاني لقطاع الصحة في اليمن

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقديم مساهمة بـ 23 مليون دولار، لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتوفير الإغاثة الطارئة وخدمات الحماية والصحة الإنجابية المنقذة للحياة لـ 1.3 مليون من النساء والفتيات الأشد استضعافاً في اليمن.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان -في بيان- إن دعم الوكالة الأمريكية سيساهم في تقديم خدمات شاملة ومدمجة للصحة الإنجابية والحماية والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في 14 مستشفى وأربع عيادات متنقلة، كما سيتم دعم 20 مساحة آمنة للنساء والفتيات لتقديم الرعاية النفسية الاجتماعية، والمساعدة في تقديم المساعدات الفورية المنقذة للحياة للعائلات التي تفر حديثاً من الصراع أو الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال دعم آلية الاستجابة السريعة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ونقل البيان عن ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن انشراح أحمد قولها "لاتزال احتياجات النساء والفتيات في اليمن كبيرة وعاجلة، وسوف تُمكن هذه المساهمة السخية صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائه من مواصلة تقديم خدمات الحماية والصحة للنساء والفتيات للنجاة بحياتهن وسط واحدة من اسوأ الأزمات عالميا".

وذكرت الصندوق الأممي، أن أكثر من 5 مليون من النساء والفتيات في سن الانجاب تعانين من الوصول المحدود أو عدم الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، من بينهن 1.5 مليون من النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية الحاد.. مشيرا إلى احتياجهم لنحو 40 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة القادمة لتمويل الاستجابة المنقذة للحياة في مجال الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة عن برنامج مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 205 ملايين دولار لتوفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال المتضررين من الحرب في اليمن