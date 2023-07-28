جماعة الحوثي تستغني عن قيادي رفيع في صفوفها..تفاصيل

الجمعة 28 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استغنت مليشيا الحوثي عن قيادي “قبيلي” في محافظة صنعاء، وأوقفته عن العمل، بحجة عدم تنفيذه لأوامرها، وقيامه بأعمال خارجه عن مهامها.

وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي استغنت عن القيادي العسكري التابع لها “نعمان المطري” والمكنى بـ”أبو رداد الجاهلي” والمعين من قبلها في منصب قائد قوات النجدة التابعة لها بمحافظة صنعاء. وحسب المصادر، فإن قيادات المليشيا في المحافظة استغنت عنه “المطري” لعدم وثوقها به، فأمرت أحد قياداتها الأمنية بايقافه عن العمل، وذلك مع تزايد صراعات الأجنحة بين قيادات المليشيا.

وكانت مذكرة صادرة من السلالي الحوثي “يحي عبدالله المؤيدي” المعين من قبل المليشيا مديرا لأمن محافظة صنعاء، تضمنت ايقاف المطري عن العمل. وبررت المليشيا استغنائها عن القيادي “المطري” لتحريكه عشرات الأطقم والآليات العسكرية إلى الجوف، دون علم قياداتها، زاعمة أنه تصرف بمزاج وعشوائية، وفق الوثيقة.

يأتي هذا في الوقت الذي زادت فيه حدة الانقسامات الواضحة بين أجنحة المليشيا، بالتزامن مع ازمة “ثقة” تعصف بين قيادات الصف الأول في المليشيا والتي قد تؤدي إلى الإطاحة برؤس حوثية كبيرة