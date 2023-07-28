مبلغ قياسي.. سان جيرمان يحدد لريال مدريد قيمة صفقة مبابي

الجمعة 28 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان حدد مبلغًا ضخمًا كشرط للتخلي عن نجمه كيليان مبابي حال أراد ريال مدريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي بأي طريقة هذا الصيف، للاستفادة من العائد المالي، بدلًا من فقدانه مجانًا الصيف المقبل بعد انتهاء عقده.

ولا يخفى على أحد أن مبابي يتمنى اللعب لريال مدريد، إما هذا الصيف أو في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

لذلك يرفض النجم الفرنسي صاحب الـ24 عامًا كل محاولات باريس سان جيرمان لتجديد عقده.

وتوترت العلاقة بين سان جيرمان ومبابي أكثر بعدما اتخذ النادي قرارًا جريئًا باستبعاد اللاعب من معسكر الفريق في اليابان، تحضيرًا للموسم الجديد.



وذكرت صحيفة "ماركا" اليوم الجمعة أن فايزة العماري وكيلة أعمال مبابي ووالدته أبلغت مسؤولي ريال مدريد بأن سان جيرمان يرغب في بيع النجم الفرنسي مقابل 250 مليون يورو.

هذا المبلغ يعني أن هذه الصفقة ستكون الأغلى في تاريخ كرة القدم، متفوقة على صفقة انتقال نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

من جانبه، يبدو ريال مدريد غير مهتم بدفع مبالغ طائلة للحصول على مبابي هذا الصيف، طالما كان ضمه الصيف المقبل دون مقابل أمرًا ممكنًا.

ويتمسك مبابي بالبقاء في باريس الموسم المقبل من أجل الحصول على مكافأة الولاء والتي يجب على النادي دفعها بحلول 31 من يوليو الجاري وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، بينما يصر النادي على حسم موقف اللاعب قبل ذلك التاريخ.