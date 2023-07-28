نادي المعلمين اليمنيين يدعو لمواصلة الإضراب في مدارس صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين

الجمعة 28 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يواصل المعلمون والمعلمات اضرابهم الشامل وتعليق الدوام الرسمي لليوم السادس على التوالي في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، حتى تحقيق جميع مطالبهم المشروعة.

وأكدت مصادر تربوية، ان اضراب المعلمين والمعلمات حقق نجاحا بنسبة 90 بالمائة في اغلب المدارس الحكومية بصنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، منذ استجابتهم لدعوة نادي المعلمين للاضراب الشامل.

وأوضحت المصادر، ان المليشيات سارعت الثلاثاء الفائت للإعلان عبر مايسمى”صندوق دعم التعليم” الذي استمرت طيلة الاعوام الماضية تنهب إيراداته، عن صرفها ما اسمته “بدل انتقال العاملين في المدارس” وقدره 30 ألف ريال للمعلم الواحد، في محاولة بائسة منها لافشال الاضراب.

ووجهت المليشيات الحوثية، مدراء المدارس المعينين من قبلها بمحاولة اقناع المعلمين والمعلمات بالعودة إلى التدريس، والزمتهم بتوقيع تعهد خطي كشرط لتسليم الحافز، في تعمد منها لاذلالهم.

وبحسب المصادر، استخدمت المليشيات قيادات وعناصر تابعة لها، وبعض مدراء المدارس الموالين لها، العديد من أساليب الترغيب والترهيب، لغرض اجبار المعلمين على التوقف عن الاضراب، وهو ما فشلت في اجهاضه، متوعدة إياهم باستبدال المعلمين والمعلمات بمتطوعين ومتطوعات آخرين، غالبا هم ممن (لا يحملون شهادات ثانوية).

وبحسب وثيقة صادرة من القيادي الحوثي محمود احمد النهاري مدير مكتب التربية والتعليم بمدينة الجبين مركز محافظة ريمة، حاول تهديد وانذار مدراء 18 مدرسة بالمحافظة لعدم حضورهم الاجتماع الدوري والجدية والانضباط.

ورفع النهاري، التقرير السنوي والتقارير اليومية في منتصف الاسبوع الثالث على التوالي منذ بدء العام الجاري مما يمثل نموذجا واحدا لنجاح اضراب المعلمين والمعلمات في المحافظة.

ودعا القيادي الحوثي من خلال الوثيقة، مدراء المدارس لمراجعة ما وصفها بـ “حساباتهم الخاطئة”. مهددا باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وتظهر الوثيقة (7 مدارس حكومية مغلقة، و10 مدارس حكومية لم تنتظم).

وفي السياق، اعلن نادي المعلمين اليمنيين أن قيادات الحوثي وحكومته تعقد إجتماعات مكثفة وشبه سرية لمناقشة ووضع مخرج وحلول للمرتبات. وذكر بلاغ صادر عن اللجنة الإعلامية في النادي، ان “أحداث قادمة وتحركات تسعى لحلحلة موضوع المرتبات وتسليمها شهريا وكاملا وبلا اي انقطاع”.

وخاطب النادي، التربويين والتربويات: “فرصة العمر بين أيديكم إذا تراجعتم فلن تحصلوا على الراتب للأبد.. شدوا حيلكم اكثر الاسبوع القادم”. وشدد النادي، على ضرورة “مواصلة اضراب المعلمين والمعلمات وعدم التخاذل فمصيرهم مرهون بالثبات” ..

مؤكداً: ان “الاضراب يجب أن يتوسع الاسبوع القادم بدأ من يوم السبت القادم 2023/7/29م”. واختتم البيان بقوله:” انتم من تقررون مصير رواتبكم بأنفسكم ولاتلومون الا أنفسكم ان لم تواصلوا الإضراب وبعزيمة اكبر ولكم عبرة بنادي القضاة ونقابة عمال النظافة وانتم ان تخاذلتم وتراجعتم ينتهي كل شيئ ولاراتب بعد اليوم”.