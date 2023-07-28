شرطة تعز تكشف تطورات جديدة في جريمة اغتيال مسؤول الأغذية العالمي

الجمعة 28 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت شرطة محافظة تعز عن ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة وأجهزة الاتصال اللاسلكية بحوزة الموقوفين على خلفية جريمة اغتيال منسق برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز مؤيد حميدي، الذي مر أسبوع على مقتله في جريمة قوبلت باستهجان واسع على المستويات المحلية والدولية.

وأكدت شرطة تعز في بيان، اليوم الجمعة، أن الإجراءات لا تزال مستمرة ونتائج التحقيقات "مبشّرة وإيجابية"، على حد تعبيرها.

وقالت إنها ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولاً بأول، ونتائج الإجراءات المتاحة قانوناً والتي لا تؤثر على سير الإجراءات.

وأوضحت أن "إجراءات التحقيق والحملة مستمرة"، وأن "كل الإجراءات المنفذة قانونية وتتم بإشراف وتنسيق مع النيابة".

وأشادت شرطة تعز "بتعاون المواطنين والوجاهات الاجتماعية مع الحملة الأمنية والذي ساعدها على تحقيق الإنجاز بوقت قياسي"، داعيةً السكان إلى "المزيد من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الأمن والاستقرار وضبط عصابات الإجرام".

وكانت سلطات الأمن أعلنت في وقت سابق، اعتقال 20 مشتبهاً بهم، بينهم المنفذان الرئيسيان لجريمة الاغتيال التي لاقت إدانة محلية ودولية واسعة.

وأشارت إلى أن لجنة التحقيق أفرجت عن عدد من المضبوطين بعد استكمال الإجراءات معهم.

وفيما يلي أبرز المضبوطات، حسب ما جاء في بيان شرطة تعز:

-شنطة تحتوي على ثلاث عبوات ناسفة كانت بحوزة المضبوطين.

-ثلاث عبوات ناسفة داخل شنطة ملصقة على 3 بطاريات درجات نارية.

-عبوة صغيرة على كشاف صغير "أبو قلم" ملصق على بطارية هاتف جوال.

-قذائف "ار. بي. جي" مع الحشوات.

-قنابل.

-أسلحة آلية ومسدسات.

-ذخائر مختلفة.

-سيارة "هيلوكس غمارتين" مشتبهة.

-دراجة نارية مشتبهة.

-ملابس كان يرتديها المنفذون.

-مخطوطات أثرية وخرائط غوغل.

-"ذواكر وسيديهات" وجهاز عرض.

-كيس دعاية يحتوي على كمية من "كروت حامل الشرائح" وعليها أسماء.

-ملابس كان يرتديها المشتبه بهم بالحادثة.

-هواتف لمس وأزرار تستخدم بالتواصل وصنع المتفجرات.

-مواد تستخدم بصنع المتفجرات.

- 17 كيلوغراما من مادة TNT داخل أكياس بألوان مختلفة.

- 3 كيلوغرامات بارود.

- شوالة مقصوصات صغيرة من البلاستيك تستخدم شظايا للعبوات.

- لفات أسلاك نحاسية وصفائح.

- بطاريات صغيرة بأحجام مختلفة.

- عدد من أجهزة التحكم عن بعد (ريموت).

- هواتف قديمة موصلة بأسلاك.

-عدد من المضبوطات الأخرى والمتعلقات الشخصية للمضبوطين.

كما أعلنت عن استعادة المنهوبات التالية:

- سيارة "حبة وربع" موديل 2006 خاصة بالمفتش العام بوزارة الدفاع اللواء الركن عادل القميري ومبلغ عنها.

- دراجة نارية "فتش" لون أبيض تابع للبلدية ومبلغ عنه.

- سلاح آلي تابع لمهند البناء ومبلغ عنه بقضية تقطع ونهب.