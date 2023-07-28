أدلة وشواهد جديدة منها أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة المضبوطين في حادثة اغتيال موظف أممي بتعز(بيان)

الجمعة 28 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 166

كشف الاعلام الأمني لمحافظة تعز مستجدات وتفاصيل حادثة أغتيال موظف أممي في تعز يوم الجمعة الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٣م.

وأوضح الاعلام الأمني في بيان له اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو تموز التفاصيل الكاملة للعملية الأمنية النوعية التي تمكنت من ضبط المذكورين بتوجيهات محافظ محافظة تعز وفقا للاوامر القهرية للنيابة.

وأضاف بعد أن تم ضبط المنفذين و التعرف عليهم والكشف عن بقية العناصر التي ماتزال الحملة مستمرة في ملاحقتهم وفقًا للقانون وبحسب قرارات اللجنة الأمنية وبحسب ما تقتضية استكمال عملية الضبط وكشف الحقيقة والقضاء على مظاهر واسباب الاختلالات الامنية، وبما يضمن منع تكرار ماحدث، وتوفير البيئة الآمنة لنشاط المنظمات.

وأشادت شرطة تعز "بتعاون المواطنين والوجهات الاجتماعية مع الحملة الأمنية والذي ساعدها على تحقيق الإنجاز بوقت قياسي"، داعية السكان الى "المزيد من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الامن والاستقرار وضبط عصابات الاجرام".

ودعت شرطة تعز بجميع وسائل الإعلام والناشطين والمهتمين إلى "تحري الدقة والمهنية والتحلي بالمسؤولية في التعاطي مع الحادثة والإجراءات الأمنية المتخذة".

وأكدت أن "الإجراءات مستمرة ونتائج التحقيقات مبشرة وإيجابية"، منوهة الى أنها "ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولاً بأول بكل المعلومات ونتائج الإجراءات المتاحة قانوناً والتي لا تؤثر على سير الإجراءات".

فيما يلي حصاد الإجراءات الأمنية في مدينة "التربة" خلال أسبوع، وفق ما نشره الإعلام الأمني: أولا: الإجراءات المنفذة: