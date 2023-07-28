تحدث عن اتفاق خلال 72 ساعة.. هذا ما قاله قائد الدعم السريع في أول إطلالة علنية له منذ عدة أشهر ؟

الجمعة 28 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ظهر قائد الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بين عناصر مجموعته، وهو أول إطلالة علنية له منذ عدة أشهر بعد الخلاف العسكري مع قائد الجيش السوداني والمجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، ووجه انتقادات لبعض مقاتلي مجموعته.







وقال قائد الدعم السريع: “نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب”، مضيفاً أن الحل العاجل لأزمة السودان يكمن في تغيير قيادات الجيش، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة إذا تم ذلك.



وأكد حميدتي أن “قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق بالسودان”. وأضاف: “لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام شرط تسيلم البرهان وقيادات الجيش لأنفسهم” في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.



كما أقر حميدتي ضمناً بانتهاكات ارتكبها بعض عناصر الدعم السريع في السودان حيث قال: “نتبرأ من عناصر الدعم المنفلتين”.



وكانت قوات الدعم السريع قد ذكرت، أمس الخميس، أنها لن تفك الحصار الذي تفرضه على قيادات من الجيش السوداني بالقيادة العامة قبل التوصل إلى حل نهائي للأزمة، مشيرةً إلى أن وفدها ما زال موجوداً في جدة.



وتواصل السعودية والولايات المتحدة جهود ومحاولة إيجاظ حل للصراع في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.