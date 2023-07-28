أدلة وشواهد جديدة منها أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة المضبوطين في حادثة اغتيال موظف أممي بتعز(بيان) تحدث عن اتفاق خلال 72 ساعة.. هذا ما قاله قائد الدعم السريع في أول إطلالة علنية له منذ عدة أشهر ؟ السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية بالرياض وتوجه له عدة مطالب الأهلي السعودي ينشر رسميا انضمام نجم دولي جديد الى صفوفه إستشهاد مواطن بانفجار لغم حوثي بدراجته النارية في الجراحي محافظة الحديدة ناشطون يدعون لتظاهرة إلكترونية بمرور 100 يوم على إغتيال الشيخ الباني في شبوة رئيس الوزراء يدعو هيئة التشاور لايفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن اتفاقية لتشغيل 10 آلاف شاب من دولة عربية في ألمانيا الهلال السعودي يتوصل لاتفاق لضم نجم بارز من باريس سان جيرمان الرئيس أم قادة الانقلاب؟.. جيش النيجر يحسم قراره ويكشف أيهما سيدعم
ظهر قائد الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بين عناصر مجموعته، وهو أول إطلالة علنية له منذ عدة أشهر بعد الخلاف العسكري مع قائد الجيش السوداني والمجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، ووجه انتقادات لبعض مقاتلي مجموعته.
وقال قائد الدعم السريع: “نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب”، مضيفاً أن الحل العاجل لأزمة السودان يكمن في تغيير قيادات الجيش، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة إذا تم ذلك.
وأكد حميدتي أن “قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق بالسودان”. وأضاف: “لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام شرط تسيلم البرهان وقيادات الجيش لأنفسهم” في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
كما أقر حميدتي ضمناً بانتهاكات ارتكبها بعض عناصر الدعم السريع في السودان حيث قال: “نتبرأ من عناصر الدعم المنفلتين”.
وكانت قوات الدعم السريع قد ذكرت، أمس الخميس، أنها لن تفك الحصار الذي تفرضه على قيادات من الجيش السوداني بالقيادة العامة قبل التوصل إلى حل نهائي للأزمة، مشيرةً إلى أن وفدها ما زال موجوداً في جدة.
وتواصل السعودية والولايات المتحدة جهود ومحاولة إيجاظ حل للصراع في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.