السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية بالرياض وتوجه له عدة مطالب

الجمعة 28 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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استدعت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، القائمة بأعمال السفارة الدنماركية في الرياض احتجاجا على حرق نسخ من القرآن الكريم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية السعودية قولها إنه "إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو/تموز 2023م بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق

نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة".

وأضاف البيان أنه تم تسليم القائمة بالأعمال مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة العربية السعودية بوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان