إستشهاد مواطن بانفجار لغم حوثي بدراجته النارية في الجراحي محافظة الحديدة ناشطون يدعون لتظاهرة إلكترونية بمرور 100 يوم على إغتيال الشيخ الباني في شبوة رئيس الوزراء يدعو هيئة التشاور لايفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن اتفاقية لتشغيل 10 آلاف شاب من دولة عربية في ألمانيا الهلال السعودي يتوصل لاتفاق لضم نجم بارز من باريس سان جيرمان الرئيس أم قادة الانقلاب؟.. جيش النيجر يحسم قراره ويكشف أيهما سيدعم الحوثيون والمناسبات الدينية بين التبعية والاستغلال السياسي.. عاشوراء أنموذجًا تفاصيل لقاء طارق صالح بقيادات السلطة المحلية والاحزاب السياسية بمحافظة تعز أبناء أرحب يحيون المخيم الثقافي الأول بمأرب مليشيا الحوثي تقر بمقتل ستة من قياداتها الميدانية منتحلين رتب عسكرية مختلفة أسماء
استشهد مواطن في 37من من عمره إثر انفجار بدراجته النارية ، زرعته مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة إيرانياً، جنوب الحديدة.
وقال مجاهد القب رئيس مؤسسة رصد للحقوق والحريات في تغريدةمقتضبة نشرها على صفحتة تويتر رصدها محرر "مأرب برس"، أن مواطن في ال37 من عمره بإنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في طريق فرعي بمنطقة المقيبر .
وأضاف القب ، ان اللغم الحوثي انفجر بالضخية اثناء ما كان عائداً لأسرته من مدينة الجراحي مساء اليوم، على متن دراجته النارية.
وقتلت الألغام الحوثية في محافظة الحديدة أرواح العشرات من المواطنين، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا في صفوف المواطنين