إستشهاد مواطن بانفجار لغم حوثي بدراجته النارية في الجراحي محافظة الحديدة

الجمعة 28 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهد مواطن في 37من من عمره إثر انفجار بدراجته النارية ، زرعته مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة إيرانياً، جنوب الحديدة.

وقال مجاهد القب رئيس مؤسسة رصد للحقوق والحريات في تغريدةمقتضبة نشرها على صفحتة تويتر رصدها محرر "مأرب برس"، أن مواطن في ال37 من عمره بإنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في طريق فرعي بمنطقة المقيبر .

وأضاف القب ، ان اللغم الحوثي انفجر بالضخية اثناء ما كان عائداً لأسرته من مدينة الجراحي مساء اليوم، على متن دراجته النارية.

وقتلت الألغام الحوثية في محافظة الحديدة أرواح العشرات من المواطنين، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا في صفوف المواطنين