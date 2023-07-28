ناشطون يدعون لتظاهرة إلكترونية بمرور 100 يوم على إغتيال الشيخ الباني في شبوة

الجمعة 28 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي لتظاهرة إلكترونية، بمناسبة مرور 100 يوم على إغتيال الشيخ عبدالله الباني بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، للمطالبة بمحاكمة الجناة والقبض على بقية المشاركين في الجريمة التي عزت الرأي العام.

وبحسب بيان صادر عن نشطاء بمحافظة شبوة، فإن الحملة الإلكترونية ستنطلق الساعة الـ 8 من مساء يوم غد الجمعة بالتزامن مع مرور 100 يوم على اغتيال الشيخ عبدالله الباني تحت هاشتاج #مائه_يوم_على_اغتيال_الشيخ_الباني.

وتهدف الحملة إلى التذكير بقضية الشيخ الباني الذي تم تصفيته بدم بارد يوم عيد الفطر الماضي، داخل مصلى العيد وبين جموع المصلين في محافظة شبوة إضافة الى المطالبة بسرعة البت في محاكمة القتلة والقبض على من تبقى من المتهمين في القضية.

وقال بلاغ صادر عن إدارة الحملة، إنها تهدف الى اطلاع الرأي العام على مجريات سير القضية والكشف عن وجود مماطلة واضحة ومتعمدة في حسم القضية ومخاطبة المجلس الرئاسي والنائب العام للقيام بدورهم والتزاماتهم في سرعة حسم القضية ومحاسبة المجرمين.

ودعا البلاغ وسائل الإعلام والصحفيين والاعلاميين والمثقفين والنشطاء وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج التفاعل مع الحملة كل من موقعه وفي مجال اختصاصه.