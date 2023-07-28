إستشهاد مواطن بانفجار لغم حوثي بدراجته النارية في الجراحي محافظة الحديدة ناشطون يدعون لتظاهرة إلكترونية بمرور 100 يوم على إغتيال الشيخ الباني في شبوة رئيس الوزراء يدعو هيئة التشاور لايفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن اتفاقية لتشغيل 10 آلاف شاب من دولة عربية في ألمانيا الهلال السعودي يتوصل لاتفاق لضم نجم بارز من باريس سان جيرمان الرئيس أم قادة الانقلاب؟.. جيش النيجر يحسم قراره ويكشف أيهما سيدعم الحوثيون والمناسبات الدينية بين التبعية والاستغلال السياسي.. عاشوراء أنموذجًا تفاصيل لقاء طارق صالح بقيادات السلطة المحلية والاحزاب السياسية بمحافظة تعز أبناء أرحب يحيون المخيم الثقافي الأول بمأرب مليشيا الحوثي تقر بمقتل ستة من قياداتها الميدانية منتحلين رتب عسكرية مختلفة أسماء
دعا ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي لتظاهرة إلكترونية، بمناسبة مرور 100 يوم على إغتيال الشيخ عبدالله الباني بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، للمطالبة بمحاكمة الجناة والقبض على بقية المشاركين في الجريمة التي عزت الرأي العام.
وبحسب بيان صادر عن نشطاء بمحافظة شبوة، فإن الحملة الإلكترونية ستنطلق الساعة الـ 8 من مساء يوم غد الجمعة بالتزامن مع مرور 100 يوم على اغتيال الشيخ عبدالله الباني تحت هاشتاج #مائه_يوم_على_اغتيال_الشيخ_الباني.
وتهدف الحملة إلى التذكير بقضية الشيخ الباني الذي تم تصفيته بدم بارد يوم عيد الفطر الماضي، داخل مصلى العيد وبين جموع المصلين في محافظة شبوة إضافة الى المطالبة بسرعة البت في محاكمة القتلة والقبض على من تبقى من المتهمين في القضية.
وقال بلاغ صادر عن إدارة الحملة، إنها تهدف الى اطلاع الرأي العام على مجريات سير القضية والكشف عن وجود مماطلة واضحة ومتعمدة في حسم القضية ومخاطبة المجلس الرئاسي والنائب العام للقيام بدورهم والتزاماتهم في سرعة حسم القضية ومحاسبة المجرمين.
ودعا البلاغ وسائل الإعلام والصحفيين والاعلاميين والمثقفين والنشطاء وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج التفاعل مع الحملة كل من موقعه وفي مجال اختصاصه.