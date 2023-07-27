الهلال السعودي يتوصل لاتفاق لضم نجم بارز من باريس سان جيرمان الرئيس أم قادة الانقلاب؟.. جيش النيجر يحسم قراره ويكشف أيهما سيدعم الحوثيون والمناسبات الدينية بين التبعية والاستغلال السياسي.. عاشوراء أنموذجًا تفاصيل لقاء طارق صالح بقيادات السلطة المحلية والاحزاب السياسية بمحافظة تعز أبناء أرحب يحيون المخيم الثقافي الأول بمأرب مليشيا الحوثي تقر بمقتل ستة من قياداتها الميدانية منتحلين رتب عسكرية مختلفة أسماء مسلح حوثي يقتل والده بطريقة مروعة في تعز تجار الادوية الحوثيون يرفضون سحب الدواء الملوث المضر بالأطفال ..تفاصيل الفريق المقدشي يضع المستشار العسكري للمبعوث الاممي في صورة الأحداث والتطورات الأخيرة في اليمن تعرف على معاني أسماء أشهر التقويم الهجري وكم يوم تتقدم السنة الهجرية في كل عام؟
توصل نادي الهلال السعودي، مع نجم خط وسط نادي باريس سان جيرمان، الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، لاتفاق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن الاتفاق ينص على توقيع فيراتي على عقد سيدافع بموجبه عن ألوان الهلال لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف أن اللاعب الإيطالي "مستعد لاتخاذ خطوة" الانتقال إلى الدوري السعودي، لافتا إلى أن إتمام الصفقة يعتمد على موقف رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي.
وأوضح رومانو، أن باريس سان جيرمان لا يعتزم قبول عرض الهلال، والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو، مستدركا أن النادي السعودي "سيحسنه قريبا".
ويأتي اقترب الهلال من ضم فيراتي، بعد أقل من 24 ساعة من رفض نجم الفريق الباريسي الأول، الفرنسي كيليان مبابي الدخول في أي مفاوضات من أجل الانتقال للدوري السعودي.
ويمتد عقد فيراتي (30 عاما) مع سان جيرمان حتى العام 2026، ويلاحقه الهلال منذ عدة أسابيع للتعاقد معه.