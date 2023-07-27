الرئيس أم قادة الانقلاب؟.. جيش النيجر يحسم قراره ويكشف أيهما سيدعم

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تفادياً للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة، أعلن جيش النيجر، اليوم الخميس، ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم أمس الأربعاء.

جيش النيجر يحسم قراره

جاء الإعلان في بيان وقعه رئيس هيئة أركان الجيش، وذلك بعد أن رفض الرئيس المعزول الاستقالة من منصبه وعيّن وزير الخارجية نفسه رئيساً للحكومة بالنيابة.

وقال بازوم في رسالة عبر خدمة إكس المعروفة سابقاً بـ تويتر: “ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجـر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك”.

من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو: “نحن السلطات الشرعية والقانونية”.

وأضاف: “السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجـر المنتخب محمد بازوم، الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي”.

وتابع مسعودو الموجود في نيامي: “كانت هناك محاولة انقلاب”، ولكن “لم يشارك كلّ الجيش في هذا الانقلاب”.

وأكمل: “نطلب من هؤلاء الضباط المنشقين وقف تحركهم. يمكن تحقيق كل شيء من خلال الحوار، لكنّ مؤسسات الجمهورية يجب أن تعمل”.





وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أعلنت مجموعة من العسكريين بالنيجـر عزل الرئيس من السلطة، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم “المجلس الوطني لحماية الوطن”.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محوطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي: “نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه”، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأضاف: “ذلك يأتي على إثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية”.

كما أكد “تمسك المجلس باحترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجـر”، مطمئناً “المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان”.

ولفت بيان قادة الانقلاب أيضاً إلى “تعليق كل المؤسسات المنبثقة من الجمهورية السابعة. وسيكون الأمناء العامون للوزارات مسؤولين عن تصريف الأعمال. قوات الدفاع والأمن تدير الوضع، ويُطلَب من جميع الشركاء الخارجيين عدم التدخل”.

وتابع: “يتم إغلاق الحدود البرية والجوية حتى استقرار الوضع ويُفرَض حظر تجول اعتباراً من هذا اليوم، من الساعة 22.00 حتى الساعة 05.00 (21.00 إلى 04.00 بتوقيت غرينتش) على كامل التراب حتى إشعار آخر”.

ولا يزال الوضع مبهماً في نيامي حيث أعلن الانقلابيون بقيادة الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، تعليق عمل المؤسسات وإغلاق حدود البلاد.