تفاصيل لقاء طارق صالح بقيادات السلطة المحلية والاحزاب السياسية بمحافظة تعز

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قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، أن استكمال تحرير تعز أولوية في سياق المعركة الوطنية، ومن المحال تحرير واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء ما لم يتم تحرير تعز كاملة وتطهيرها من جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لقيادة السلطة المحلية بتعز والأحزاب السياسية بالمحافظة، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، لمناقشة المستجدات والوقوف على ما تحقق في سياق وحدة الصف وتوحيد المعركة ودعم السلطة المحلية في تحقيق التنمية وتخفيف معاناة المواطنين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن طارق صالح أشاد بالجهود المبذولة من قِبل محافظ المحافظة ومختلف القوى والمكونات، مشيرًا إلى أن ما تحقق يشكل حافزاً لمضاعفة الجهود وصولاً إلى المستوى المطلوب، وبما تقتضيه حتمية المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء.
ولفت "صالح" إلى أن "واقع المعركة تحتم على واحدية الجبهة من البحر إلى الجبل" مشددا على أهمية تضافر الجهود من الجميع لجعل تعز النموذج الأمثل المنشود في التعايش والإدارة ودعم السلطة المحلية لتحقيق التنمية، وبمشاركة جميع القوى والمكونات الوطنية.
وأكد على أهمية أن "يعمل الجميع بنوايا صادقة" لمواجهة جماعة الحوثي، التي قال بأنها "العدو الحقيقي لليمن وشعبه والمنطقة".
بدورهم، جدد ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية، دعم هم لجهود السلطة المحلية في "تحقيق التنمية بمشاريع تخفف من معاناة المواطنين، وأن تتحمل كل المكونات السياسية بمحافظة تعز مسؤوليتها في حشد الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، وأن تجعل من تعز بوابة النصر الجمهوري الكبير وصولًا إلى استعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء". .