أبناء أرحب يحيون المخيم الثقافي الأول بمأرب

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحيا أبناء قبيلة أرحب المتواجدون في محافظة مأرب المخيم الثقافي الأول والذي حمل عنوان "هويتنا الوطنية في اليمن الجمهوري.. مبدأ لا حياد عنه" .

ويهدف المخيم الذي يشارك فيه "300"مشارك ويقام لمدة يومين متتاليين الى تعزيز القيم الجمهورية والهوية الوطنية باعتبارها منطلق النضال ضد قوى السلالة الرجعية الكهنوتية المتمثلة في تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية التي تريد طمس الهوية الوطنية اليمنية واستبدالها بالهوية الفارسية السلالية

كما يهدف المخيم الثقافي الى توحيد الصف الوطني من أبناء القبيلة وبذل المزيد من الجهود لخدمة المعركة الوطنية التي يخوضها اليمنيون ضد قوى السلالة في ربوع اليمن.

الجدير ذكره أن قبيلة أرحب قدمت في المعركة الوطنية ضد بقايا فلول السلالة الفارسية الأمامية البغيضة حتى الآن قرابة ألف شهيد و(3)آلاف جريح فيما لا يزال أبناء المديرية يرابطون في مختلف جبهات الدفاع عن الجمهورية ضمن مسيرة الكفاح المسلح ضد مليشيا السلالة الحوثية التي تريد استعباد اليمنيين ونهب خيراتهم بقوة السلاح.