مليشيا الحوثي تقر بمقتل ستة من قياداتها الميدانية منتحلين رتب عسكرية مختلفة أسماء

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقرت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة إيرانياً، اليوم الخميس 27يوليو /تموز ، بمقتل ستة من قياداتها الميدانية البارزة منتحلين صفة ضباط في الجيش ، خلال الأيام الماضية، وشيعتهم اليوم.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن المليشيا الحوثية شيعت جثامين ستة قتلى من ضباطها، لقوا مصرعهم في جبهات القتال خلال الأيام الماضية، وعدم إفصاح المليشيا عن الجبهات التي قُتلوا فيها.

ونشرت المليشيا قائمة بالقتلى، وهم كالآتي:

1_محمد أحمد النصرة المنتحل /رتبة لواء

2_ حسن حسين المهدي المنتحل/ رتبة عقيد

3_ ضيف الله أحمد غيداء/ ينتحل رتبة مقدم

4_ أمجد عبدالله اليتيم/ ينتحل رتبة رائد

بالإضافة إلى قتيلين ينتحلان رتبة ملازم أول، وهما:

1_علي عتيق اللسامي /ملازم أول

2_فؤاد محمد السفياني /ملازم أول

وقالت مصادر عسكرية، إنهم قتلوا على الأرجح في جبهات القتال للحكومة الشرعية.

وقد جرت مراسم التشييع في أمانة العاصمة، بعد الصلاة عليهم في جامع الصالح، بحضور قيادات حوثية عسكرية وأمنية، على أن يتم دفن كل قتيل في مسقط رأسه.