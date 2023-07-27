مسلح حوثي يقتل والده بطريقة مروعة في تعز تجار الادوية الحوثيون يرفضون سحب الدواء الملوث المضر بالأطفال ..تفاصيل الفريق المقدشي يضع المستشار العسكري للمبعوث الاممي في صورة الأحداث والتطورات الأخيرة في اليمن تعرف على معاني أسماء أشهر التقويم الهجري وكم يوم تتقدم السنة الهجرية في كل عام؟ أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم في عدن وصنعاء أول تصريح علني لرئيس النيجر بعد محاولة الإنقلاب العسكري القرعة تضع اليمن في مواجهة سيريلانكا في الدور التمهيدي للتصفيات الآسيوية واشنطن تدعم عملية سياسية في اليمن تشمل 3 مطالب رئيسية الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع إنقلاب عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود
أقدم مسلح تابع لمليشيات الحوثي على قتل والده بطريقة مروعة في تعز. وأفادت مصادر محلية بقيام مسلح يدعى بشير يحيى حسن شابرة 23 عاما أحد المرافقين لمنتحل صفة مساعد مدير أمن شرطة تعز التابعة لمليشيات الحوثي المدعو عبدالولي البحيري ، والذي،أقدم مساء امس الساعة الـ 10 بإطلاق الرصاص على صدر والده الأستاذ يحيى 60 عاما داخل منزلهم ليسقط الأب قتيلا ويلوذ الجاني بالفرار والسبب خلافات أسرية.
تصاعد معدلات القتل داخل الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي عن غيرها من مناطق البلاد، وتصدرت محافظة إب، وسط اليمن، قائمة ضحايا هذه الظاهرة؛ فخلال شهر مايو الماضي فقط، سُجلت أكثر من 23 حادثة قتل أقارب راح ضحيتها ما يزيد عن 35 شخصاً، تصدرتها محافظة إب.
ومنذ مطلع سبتمبر الجاري من 2021 سُجلت أربع حالات قتل في محافظة إب لوحدها، كانت أشدها بشاعة قسام شاب بقتل أمه ذبحا بالسكين في منطقة العدين، غربي المحافظة.
وتشهد البلاد منذ أكثر من سبع سنوات حرباً طاحنة بين القوات الحكومية بدعم من السعودية، التي تدخلت في مارس 2015 بذريعة إعادة الحكومة الشرعية، وبين مليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة في سبتمبر 2014. وقد أدت هذه الحرب لمقتل قرابة 400 ألف شخص، وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن أغلب تلك الحوادث كانت من قبل أشخاص سبق وأن التحقوا بجماعة الحوثي وخضعوا لدوراتهم الطائفية، وتم الزج بهم في جبهاتها؛ ليعودوا بعدها مشبعين بالكراهية ومتعطشين للدماء والقتل