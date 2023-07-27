تجار الادوية الحوثيون يرفضون سحب الدواء الملوث المضر بالأطفال ..تفاصيل

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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رفض تجار الادوية الحوثيين سحب الأدوية الملوثة من صنعاء والمحافظات الاخرى التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية..

وقالت مصادر طبية في صنعاء أن تجار الادوية الحوثيين رفضوا سحب دواء NATURCOLD SYRUP الملوث من الأسواق،والمستشفيات والصيدليات ورفضت عدم التعامل مع الدواء ، مطالبين بتعويضهم مقابل سحب الدواء.. ومايزالون يبيعون هذا الدواء حتى يتم تعويضهم كما يقولون..

وأشارت المصادر أن قرار سحب الدواء من الأسواق جاء بناءا على التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية برقم (5) لعام 2023م التي أثبتت احتواء الدواء على مادة ملوثة (DIETHYLENE GLYCOL) ..

وأكدت المصادر أن الدواء المطلوب سحبه مصنوع في الهند ويستخدم لتخفيف احتقان الصدر ومعالجة اعراض السعال عند الاطفال وان هناك تقارير طبية دولية أكدت وفاة عدد من الأطفال في الهند ودول أخرى لم تقم بسحب هذا الدواء