تجار الادوية الحوثيون يرفضون سحب الدواء الملوث المضر بالأطفال ..تفاصيل الفريق المقدشي يضع المستشار العسكري للمبعوث الاممي في صورة الأحداث والتطورات الأخيرة في اليمن تعرف على معاني أسماء أشهر التقويم الهجري وكم يوم تتقدم السنة الهجرية في كل عام؟ أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم في عدن وصنعاء أول تصريح علني لرئيس النيجر بعد محاولة الإنقلاب العسكري القرعة تضع اليمن في مواجهة سيريلانكا في الدور التمهيدي للتصفيات الآسيوية واشنطن تدعم عملية سياسية في اليمن تشمل 3 مطالب رئيسية الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع إنقلاب عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود مليشيا الحوثي تهجر عشرات الأسر في المراشي بالجوف.. وقبائل دهم تتفق على سبعة بنود أقرتها خلال اجتماع قبلي واسع
رفض تجار الادوية الحوثيين سحب الأدوية الملوثة من صنعاء والمحافظات الاخرى التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية..
وقالت مصادر طبية في صنعاء أن تجار الادوية الحوثيين رفضوا سحب دواء NATURCOLD SYRUP الملوث من الأسواق،والمستشفيات والصيدليات ورفضت عدم التعامل مع الدواء ، مطالبين بتعويضهم مقابل سحب الدواء.. ومايزالون يبيعون هذا الدواء حتى يتم تعويضهم كما يقولون..
وأشارت المصادر أن قرار سحب الدواء من الأسواق جاء بناءا على التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية برقم (5) لعام 2023م التي أثبتت احتواء الدواء على مادة ملوثة (DIETHYLENE GLYCOL) ..
وأكدت المصادر أن الدواء المطلوب سحبه مصنوع في الهند ويستخدم لتخفيف احتقان الصدر ومعالجة اعراض السعال عند الاطفال وان هناك تقارير طبية دولية أكدت وفاة عدد من الأطفال في الهند ودول أخرى لم تقم بسحب هذا الدواء