الفريق المقدشي يضع المستشار العسكري للمبعوث الاممي في صورة الأحداث والتطورات الأخيرة في اليمن

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ناقش مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن محمد المقدشي، مع المستشار العسكري للمبعوث الاممي الى اليمن أنتوني هايورد، تطورات الاوضاع ومستجدات الاحداث على الساحة اليمنية.

وجدد الفريق المقدشي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على انهاء الحرب واحلال السلام المرتكز على المرجعيات الاساسية المتفق عليها عربياً واقليمياً ودوليا.. مشيراً الى استمرار المليشيات الحوثية في تعنتها ورفضها لفرص السلام وانهاء الحرب من خلال استهدافها المنشآت النفطية واستهداف المدنيين والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى بينهم اطفال ونساء.

وتطرق المقدشي، الى ماتقوم به المليشيات الحوثية من عملية تحشيد مقاتليها الى جبهات القتال ما يؤكد ان هذه المليشيات لا يهمها مصلحة الشعب اليمني وانهاء معاناته بل انها تزيد الاوضاع سوء ..مشيراً الى إن إيران تستغل جماعة الحوثي وتستخدمهم كورقة في مفاوضاتها في ملفها النووي.

وأكد الفريق المقدشي، أن هناك سخط شعبي تجاه مليشيا الحوثي، بسبب الأوضاع المعيشية للشعب ونهبها لموارد الدولة وفرض الجبايات والاتاوات وارهاب الناس عن طريق مشرفيها.

وشدد المقدشي على ضرورة ان يمارس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضغوطات على المليشيات الحوثية وردعها عن اعمالها الاجرامية ضد الشعب اليمني والمنشآت الحيوية.. مثمناً دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الوقوف الى جانب الشعب اليمني.

من جانبه اكد أنتوني هايورد، إن الأمم المتحدة تسعى إلى جمع وجهات النظر المختلفة لحل الأزمة اليمنية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام.