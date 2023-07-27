أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم في عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 27 يوليو 2023
في عدن
الريال السعودي:
شراء: 375 بيع: 377
الدولار الأميركي:
شراء: 1418 بيع: 1428
صنعاء
الريال السعودي:
شراء: 140.3 بيع: 141
الدولار الأميركي:
شراء: 528 بيع: 536