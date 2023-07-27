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أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم في عدن وصنعاء

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 27 يوليو 2023

في عدن  

الريال السعودي: 

شراء: 375 بيع: 377

الدولار الأميركي:

 شراء: 1418 بيع: 1428

صنعاء

الريال السعودي:

 شراء: 140.3 بيع: 141

الدولار الأميركي: 

شراء: 528 بيع: 536

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