القرعة تضع اليمن في مواجهة سيريلانكا في الدور التمهيدي للتصفيات الآسيوية

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 152

اجريت اليوم الخميس قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات كأس آسيا 2027 التي يتواجد فيها المنتخب اليمني.

القرعة وضعت اليمن في مواجهة سيريلانكا ، وسيكون المنتخب اليمني في المجموعة الثامنة الى جانب الامارات والبحرين ومنتخب نيبال او لاوس، اذا استطاع تجاوز سيريلانكا في الدور التمهيدي والتاهل الى دور المجموعات من التصفيات.

وتلعب جميع مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، حيث يتأهل الفائز من كل مباراة إلى الدور الثاني من التصفيات.

مباريات الذهاب ستقام في يوم 12 أكتوبر.

مباريات الإياب ستقام في يوم 17 أكتوبر.

واسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

أفغانستان × منغوليا

المالديف × بنغلاديش

سنغافورة × غوام

اليمن ×سيريلانكا

ميانمار × ماكاو

كمبوديا ×باكستان

الصين تايبيه × تيمور الشرقية

إندونيسيا ×بروناي

هونغ كونغ × بوتان

نيبال ×لاوس