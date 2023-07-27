واشنطن تدعم عملية سياسية في اليمن تشمل 3 مطالب رئيسية

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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جددت الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيدها على دعم عملية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن تشمل تحقيق العدالة والمسائلة وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن في بيان مقتضب على تويتر "انضممت إلى قادة المجتمع المدني اليمني والشركاء الدوليين لإطلاق "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة".

وأضاف "نرحب بالموقف الثابت من قبل قادة المجتمع المدني اليمني ونجدد دعمنا للعملية السياسية اليمنية التي تشمل دعوة اليمنيين للعدالة والمسائلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

وأمس الأربعاء، أطلقت أكثر من 40 منظمة مدنية يمنية "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة"، متضمناً رؤيتها المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في البلاد في مرحلة ما بعد النزاع.

وشددت على ضرورة تضمين أي مفاوضات من أجل إنهاء النزاع في اليمن، خطط شاملة لتحقيق العدالة بعد النزاع، وتتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.