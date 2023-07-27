مليشيا الحوثي تهجر عشرات الأسر في المراشي بالجوف.. وقبائل دهم تتفق على سبعة بنود أقرتها خلال اجتماع قبلي واسع

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، الأربعاء على ارتكاب جرائم تهجير جماعي لعشرات الأسر تحت قوة السلاح، في مديرية المراشي بمحافظة الجوف. وقالت مصادر قبلية إن مليشيا الحوثي هجرت قسرياً سكان منطقة الحيفه في وادي مذاب مديرية المراشي غربي الجوف.

وأوضحت المصادر أن عمليات التهجير تمت بهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة لصالحها ولبسط نفوذها عليها. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية التهجير القسري بحق عدد من الأسر تحت قوة السلاح وطردهم إلى العراء.

ويوم الثلاثاءالموافق25يوليو دعت قبائل دهم في أجتماعها الموسع والشامل بالمحتفر شرق محافظة الجوف كافة قبائل بني نوف خاصه ودهم عامه مشائخ وأنفار من إلى مساندة ودعم وتشجيع وحدة قبائل دهم والوقوف مع تلك البنود السبعة التي خرجت بها في الاجتماع القبلي وأقرتها وهي كالاتي:

1-ندعوا قبائل دهم إلى الإخاء والوحدة ورص الصفوف ونبذ كل مايدعوا إلى التفرقة .

2-تدعوا قبائل دهم إلى صلح تقي نقي مأمن راس وباس لمدة سنه بين عموم قبائل دهم .

3- تعلن قبائل دهم برائتها من كل قاطع طريق او مهرب مخدرات او قاتل النفس التي حرم الله .

4-تشكيل لجنة عامه لتمثيل قبائل دهم وتكون هي المعنيه بمخاطبة الجهات الحكومية ذات الاختصاص في قيادة الشرعيه وقيادة التحالف العربي في تسهيل كل ما يلزم لعملية تحرير المحافظة .

5-تعلن قبائل دهم وقوفها التام خلف مجلس القيادة الرئاسي ودعم قراراته .

6-تؤكد قبائل دهم وقوفها الكامل مع السلم الذي يحفظ للإنسان دينه وعرضه وأرضه وكرامته وحريته .

7-ترفض قبائل دهم كل من يريد فرض مصلحة حزب او جماعة او مصلحه شخصية على حساب المصالح العلياء لقبائل دهم ..

وتأتي عمليات التهجير بعد أيام من إقدام مليشيا الحوثي على تهجير عشرات الأسر من عدد من قرى قبائل ذو زيد في مديريتي المراشي وبرط العنان.

وفي شهري مارس ونوفمبر العام الماضي، استهدفت مليشيا الحوثي العديد من المنازل وهجرت العشرات من الأسر من مساكنهم في وادي مذاب من أبناء قبيلة ذو محمد مديرية المراشي المحاذية لمحافظة عمران تحت الضغط واستخدام القوة بمبررات واهية تتعلق بقضايا قبلية مع قبيلة سفيان إلى مديرية المتون ومناطق أخرى.

وسبق أن خاضت قبائل ذو محمد بالجوف نزاعا مسلحا على ملكية منطقة العادي في وادي مذاب مع قبيلة سفيان التابعة لمحافظة عمران وسط اتهمت من قبل ذو محمد لمليشيا الحوثي بمساندتها ضدها وتهجير سكانها والبسط على أراضيها الزراعية.

وخلال الأيام الماضية، أرسلت مليشيا الحوثي الإرهابية أكبر حملة عسكرية تضم مئات الأطقم والآليات بمسلحيها المدججين بالأسلحة في محافظة الجوف لمحاصرة مناطق آهلة بالسكان يسكنها قبائل بني نوف وهمدان وذو محمد في عدد من مديريات المحافظة عقب مقتل أحد قياداتها الميدانية وقامت بنشرها تلك الحملة على الطرقات والخطوط الطويلة الرابطة بين المديريات واستحدثت حواجز تفتيش للتضييق على أبناء القبائل بهدف إخضاعهم.