وزير الدفاع الداعري يبحث مع نظيره التركي خطر الحوثي على الملاحة الدولية

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بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الأربعاء، مع نظيره التركي يشار غولر، في مدينة اسطنبول التركية، وبحث معه التعاون العسكري بين البلدين في جوانب التدريب والتأهيل.
وتناول اللقاء بين الوزيرين طبيعة الأوضاع في بلادنا في ظل تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية ورفضها للجهود الدولية لإحلال السلام، وخطرها على الملاحة الدولية وطريق التجارة العالمي.
وأشار الوزير الداعري، إلى عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وتركيا، منوها إلى التطور الكبير الذي تشهده تركيا في الصناعات العسكرية وما شاهده في معرض IDFE للصناعات الدفاعية. ومن جهته، رحب وزير الدفاع التركي بالفريق الداعري.. لافتا إلى العلاقات اليمنية التركية العميقة.. ومتمنيًا عودة الأمن والاستقرار والسلام لليمن.