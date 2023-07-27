الحوثي يرتكب أكبر جريمة بحق الطفولة في اليمن أفصح عنها تقرير أممي

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف تقرير أممي صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) أن آلاف الأطفال قد أصيبوا وتوفوا جراء تفشي مرض الحصبة خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف المحافظات، وخاصة تلك التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي.

ووفقًا للتقرير، تم تسجيل 25935 حالة مشتبه في إصابتها بالحصبة، بينها 1406 حالة تم تأكيدها مخبريًا، و259 حالة وفاة في مختلف المحافظات منذ بداية العام وحتى 22 يونيو الماضي.

ورصد التقرير عن ارتباط انتشار مرض الحصبة بتوقف حملات التوعية والتطعيم في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، مما أدى إلى انخفاض تغطية التطعيم وزيادة انتشار الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن أعداد الضحايا من المصابين والوفيات أكثر بكثير مما أعلنته الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي منعت الأطباء والمستشفيات من الحديث عن انتشار المرض وفرضت قيودًا على الأطباء الذين طالبوا بحملات تطعيم لمكافحة هذا الوباء الذي انتشر بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الماضية.

يجدر بالذكر أن مرض الحصبة يعتبر من الأمراض المعدية الخطيرة، ويمكن الوقاية منه بالتطعيم المناسب. لذا فإن من الضروري والملح العمل على استئناف حملات التطعيم في اليمن والعمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال للحد من انتشار المرض ومنع حدوث مزيد من الوفيات