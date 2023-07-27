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جوجل بدأت حذف حسابات gmail غير النشطة.. 7 إجراءات لحماية حساباتك

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أكد الخبير التقني السعودي سالم الحربي أن شركة جوجل بدأت بحذف حسابات gmail غير النشطة.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لو لديك حساب مهمل، وله فترة لم تستخدمه يجب عليك الآن تطبق أحد الخطوات التالية للاحتفاظ بحسابك نشطاً حتى لا يحذف بشكل نهائي:
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إجراءات لمنع حذف حسابك في gmail

1- قراءة رسالة إلكترونية أو إرسالها .

2- استخدام Google Drive .

3- مشاهدة فيديو على YouTube

4- مشاركة صورة .

5- تنزيل تطبيق

6- استخدام محرك بحث Google

7- استخدام ميزة “تسجيل الدخول باستخدام حساب “Google” لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو خدمة تابعين لجهة خارجية
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وفي وقت سابق، أكدت شركة جوجل أنها ستحذف أو تجمد الحسابات غير النشطة، والتي مضى عليها قرابة العامين دون استخدام من أصحابها أو دون أن يتم تسجيل دخول من خلالها.
حظر الحسابات غير النشطة

وعلق الخبير التقني سمير الجنيد على ذلك بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “جوجل تضع حد للحسابات الغير نشطة، بمعنى أن أي حساب مضى عليه سنتان دون أي تسجيل دخول لتلك الفترة”.

 

شركة قوقل بحذف حسابات gmail الغير نشطه لو عندك حساب مهمل له فتره يجب عليك انك الان تطبق احد الخطوات التالية للاحتفاظ بحسابك نشطاً حتى لايحذف بشكل نهائي

1قراءة رسالة إلكترونية أو إرسالها .

2-استخدام Google Drive .

3-مشاهدة فيديو على YouTube

4-مشاركة صورة .

5-تنزيل…

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