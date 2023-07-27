إيران تحدد شرطاً لإبطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم

الخميس 27 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن قرار طهران بإبطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم “مرهون بما تقدمه الولايات المتحدة من مقترحات لإعادة إحياء الاتفاق النووي”.

وفي تصريحات لوكالة كيودو اليابانية، تعهد إسلامي بأنه “إذا التزمت الولايات المتحدة والموقعون الآخرون بالتزاماتهم، ستخفض طهران درجة نقاء التخصيب النووي“.

وأضاف: “طهران ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكنها لا تريد تنفيذه من جانب واحد”.

كما أوضح إن بلاده “لن تقبل مطالب غير منطقية ومتطرفة”، لافتاً إلى أن علاقة ايران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند إلى ما يسمى بـ”اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي”.

إسلامي مضى في القول: “الوكالة الدولية تراقب نشاط بلاده النووي بشكل مكثف”، ووصف التعاون بينهما بأنه “مستمر ومستقر”.



حول اتهام طهران بوجود “مواقع غير معلنة” تقوم فيها بأنشطة سرية تتعلق بالتطوير النووي، قال إسلامي: “لا يوجد موقع نووي غير معلن أو مشبوه في إيـران”.

وأكد أن بلاده أرسلت إلى الوكالة وثائق بشأن مكانين قيل ​​إنهما ملوثان باليورانيوم، مضيفاً “إذا لم يتم قبولها، سنوضح ونقدم المزيد من الوثائق”.

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيـران من جهة والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهةٍ أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب طهران بإغلاق ملف “ادعاءات” الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

