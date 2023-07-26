‏8 فوائد مذهلة للجسم عند شرب الماء على الريق

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 146

“وجعلنا من الماء كل شيء حي”، فالماء يعد عصب الحياة وبدونه لا تكون، فهو المكون الرئيسي للحياة على سطح الأرض، فجميع الكائنات الحية بحاجة إليه.

8 فوائد:

وهناك العديد من الفوائد للماء عند شربه على الريق وأبرزها ما يلي:

1- الشعور بالانتعاش والحيويسة

2- تحسين التمثيل الغذائي

3- المساعدة في إنقاص الوزن.

4- تقليص الشعور بحرقة المعدة.

5- استعادة نضارة البشرة.

6- زيادة قوة ولمعان الشعر.

7- يقي من الإصابة بحصى الكلى.

8- تحسين الصحة العقلية.

شرب الماء بالليمون:

في وقت سابق، أجمع خبراء الصحة والتغذية على أن شرب الماء بالليمون على الريق له فوائد عظيمة على صحة الإنسان.

فوائد إضافة الليمون إلى ماء الشرب

وأوضح الخبراء – حسب “سكاي نيوز” – أن إضافة الليمون إلى ماء الشرب، خاصة في الصباح، له من فوائد صحية لا حصر لها، من أبرزها:

1 – تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

بساعد شرب الماء بالليمون صباحًا على الوقاية من الإمساك وتحسين عملية الهضم لأنه يساهم في تعويض مستويات حمض المعدة التي تنخفض كلما تقدم الإنسان في العمر.

2 – يقلل من خطر تكون حصوات الكلى:

شرب المزيد من الماء على مدار اليوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالجفاف وحصى الكلى المرتبطة به، لأنه يساعد على زيادة كمية السيترات في البول.

3 – ترطيب الجسم

يؤثر الجفاف على جسم الإنسان بصورة سلبية، ومن أبرز آثاره تغيرات المزاج، وارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة التركيز، حيث يؤدي ماء الليمون إلى زيادة الطاقة ودعم صحة القلب.

4 – التخسيس وفقدان الوزن

يعتبر استبدال عصير الصباح أو المشروبات المحالة بماء الليمون، عاملًا مساعدًا على خسارة الوزن، يساعد الترطيب الذي يوفره ماء الليمون على الشعور بمزيد من النشاط، دون الانهيار في منتصف النهار أو الشعور بالآثار الجانبية