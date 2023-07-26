هبوط مفاجئ في أسعار النفط

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بنحو 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية وذلك بعد الإعلان عن رفع الفائدة رسميا.

الوسيط الأمريكي:

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.78 دولار للبرميل، بانخفاض 85 سنتا أو 1.1 بالمئة، بحسب “رويترز”.

وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

أسعار الفائدة:

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بالمقارنة بتوقعات بأن تنخفض 2.35 مليون برميل.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم.

المركزي الأمريكي:

وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة. وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.

وقال البيان “لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) ستواصل تقييم معلومات إضافية وتأثيرها على السياسة النقدية” مستخدما لغة لم تتغير كثيرا عن المستخدمة في بيان يونيو حزيران وتترك الخيارات مفتوحة أمام البنك.