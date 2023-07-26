جلسة استماع علنية لنماذج من الضحايا المدنيين المحررين من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_خاص

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نظمت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، والهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم الاربعاء الموافق26 يوليو تموز في مدينة مأرب جلسة استماع لضحايا التعذيب والاخفاء القسري لعرض أبرز الانتهاكات والجرائم التي تعرضوا لها في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات التي قضوها في معتقلاتها بدون تهم، .

وخلال الجلسة قدم الضحيتين ماجد البازلي، والصحفي حارث حميد، المحررين في صفقة تبادل الاسرى الأخيرة، شهادتهما حول ما تعرضا له من صنوف التعذيب الوحشي جسدياً ونفسيا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.

وسرد البازلي وحميد امام الحضور من حقوقين واعلاميين وناشطين، بعضا من وقائع التعذيب الوحشي المباشر التي تعرضوا لها من قبل القيادي الحوثي المدعو عبدالقادر المرتضى والذي عينته المليشيا مديرا للسجن المركزي ومسئول ملف الاسرى عنهم في المفاوضات مع الحكومة الشرعية، والمدعو يحيى سريع المعين من قبل المليشيا الإرهابية مسؤولا عن سجن الأمن السياسي، واللذان قضى على أيديهم تحت التعذيب والإهمال الطبي عددا من المختطفين معهم، ابرزهم عبده أحمد العواضي وفيصل أبو راس.

من جانبهما أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين سليمان عسيري، أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية الحقوقية، هو تذكير المجتمع الدولي بجرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي للمختطفين المدنيين و إيقاف هذه الانتهاكات وضمان عدم افلات الجناة من العقاب.

وأكدا الزبيري وعسيري، أن جلسة الاستماع تهدف الى توثيق شهادات الضحايا لايصال صوتهم الى العالم حول ما يتعرض لها الشعب اليمني من انتهاكات في سجون مليشيا الحوثي واختطافات لم تتوقف عنها مليشيا الحوثي الإرهابية في تحدي صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ودعيا المنظمات الحقوقية الدولية الى اتخاذ موقف صريح إزاء الانتهاكات والجرائم الإنسانية الجسيمة لمليشيا الحوثي الإرهابية.. مؤكدين ان سكوت وتغاضي المنظمات والمجتمع الدولي مثل تشجيعا للمليشيا لاستمرارها في تطوير أساليب جرائمها وانتهاكاتها الإنسانية وتوحشها تجاه اليمنيين.

وطالب الزبيري وعسيري المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل والقوي لحماية الضحايا والانتصاف لهم وانهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والوقوف بحزم لوقف السلوك الإجرامي لمليشيا الحوثي التي لا تؤمن بالتعايش ولا بالسلام.. والعمل على سرعة إطلاق سراح جميع المختطفين في سجونها وضمان عودتهم إلى أحضان عائلاتهم بسلام وأمان.

فهد الوصابي محامي وناشط حقوقي في تصريح صحفي لمأرب برس دعا من خلاله المنظمات الحقوقية الدولية الى اتخاذ موقف صريح إزاء الانتهاكات والجرائم الإنسانية الجسيمة لمليشيا الحوثي الإرهابية.