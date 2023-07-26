محمد علي الحوثي يكشف تطورات المفاوضات مع السعودية وحقيقة توقفها ويؤكد : مستعدون لأي طارئ

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف القيادي القيادي الحوثي عضو مايسمى بمجلس الانقلاب الحوثي المدعو محمد علي الحوثي عن تطورات المفاوضات مع السعودية.

وأوضح الحوثي في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية اليوم الأربعاء بان المباحثات متوقفة مع الجانب السعودي وان جماعته مستعدة لأي طارئ.



وتابع : لا توجد هدنة حاليا بل خفض للتصعيد .

وأشار الحوثي في حديثه بان جماعته تمنح فرصة للوساطات , وان الحوار تركز على الجانب الإنساني قبل التحاور في أي جانب آخر... مؤكدًا ترحيب بأي دور لأي دولة عربية لحل الأزمة.

واشترط القيادي الحوثي قبول جماعته للانخراط في مشاورات السلام بان تكون المفاوضات مع من أسماهم بـ" دول العدوان وليس مرتزقتهم " في اشارة الى السعودية ودولة الامارات.