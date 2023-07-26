جلسة استماع علنية لنماذج من الضحايا المدنيين المحررين من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية محمد علي الحوثي يكشف تطورات المفاوضات مع السعودية وحقيقة توقفها ويؤكد : مستعدون لأي طارئ فضيحة مجلجلة لقيادي حوثي وجدوها بداخل الطقم الذي يقودها بيان تحذيري شديد اللهجة للشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج السعودية ترحب ببدء حل مشكلة صافر السفير الفرنسي بلادنا والاتحاد الاوربي لايعترفا بمليشيا الحوثي لهذه الأسباب في مسير عسكري.. بن عزيز يعلن عن موعد وصول طلائع القوات المسلحة إلى صنعاء ..تفاصيل عاجل.. سقوط طائرة مقاتلة سعودية من نوع إف-15ومقتل جميع طاقمها - المالكي يكشف عن مهمتها وتفاصيل الحادثة توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة لرئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة محافظة حضرموت تتسلم رسميا مراكز حيوية بمنفذ الوديعة الحدودي
كشف القيادي القيادي الحوثي عضو مايسمى بمجلس الانقلاب الحوثي المدعو محمد علي الحوثي عن تطورات المفاوضات مع السعودية.
وأوضح الحوثي في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية اليوم الأربعاء بان المباحثات متوقفة مع الجانب السعودي وان جماعته مستعدة لأي طارئ.
وتابع : لا توجد هدنة حاليا بل خفض للتصعيد .
وأشار الحوثي في حديثه بان جماعته تمنح فرصة للوساطات , وان الحوار تركز على الجانب الإنساني قبل التحاور في أي جانب آخر... مؤكدًا ترحيب بأي دور لأي دولة عربية لحل الأزمة.
واشترط القيادي الحوثي قبول جماعته للانخراط في مشاورات السلام بان تكون المفاوضات مع من أسماهم بـ" دول العدوان وليس مرتزقتهم " في اشارة الى السعودية ودولة الامارات.