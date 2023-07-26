فضيحة مجلجلة لقيادي حوثي وجدوها بداخل الطقم الذي يقودها

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 518

تمكنت نقطة أمنية في محافظة ذمار تابعة للميليشيا من ضبط ثلاثة كيلوجرامات من المخدرات في طقم عسكري تابع لقيادي حوثي. ومع ذلك، قامت المليشيات بالإفراج عن الكمية المضبوطة واعتقال أفراد النقطة.

وفقًا للمصادر، تم العثور على المخدرات بالصدفة أثناء وقوف الطقم في النقطة بسبب الازدحام.

حيث تم مصادرة الشحنة وإحضارها إلى مقر البحث الجنائي، ولكن أفراد النقطة تم اعتقالهم وإفراج القيادي الحوثي وتسليمه المخدرات المضبوطة.

وقد تم إطلاق سراح أفراد النقطة بعد خمس ساعات، وأغلقت المليشيات الملف ومزقت أقوال النقطة بشأن هذه الحادثة.

الجدير بالذكر إن مليشيا الحوثي معروفة بتجارتها بالحشيش والمخدرات، ولها دور في الثراء الفاحش لقياداتها، إلى جانب نهبها للمال العام والخاص والجبايات والضرائب والجمارك وغيرها