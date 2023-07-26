فضيحة مجلجلة لقيادي حوثي وجدوها بداخل الطقم الذي يقودها

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تمكنت نقطة أمنية في محافظة ذمار تابعة للميليشيا من ضبط ثلاثة كيلوجرامات من المخدرات في طقم عسكري تابع لقيادي حوثي. ومع ذلك، قامت المليشيات بالإفراج عن الكمية المضبوطة واعتقال أفراد النقطة.
وفقًا للمصادر، تم العثور على المخدرات بالصدفة أثناء وقوف الطقم في النقطة بسبب الازدحام.
حيث تم مصادرة الشحنة وإحضارها إلى مقر البحث الجنائي، ولكن أفراد النقطة تم اعتقالهم وإفراج القيادي الحوثي وتسليمه المخدرات المضبوطة.
وقد تم إطلاق سراح أفراد النقطة بعد خمس ساعات، وأغلقت المليشيات الملف ومزقت أقوال النقطة بشأن هذه الحادثة.
الجدير بالذكر إن مليشيا الحوثي معروفة بتجارتها بالحشيش والمخدرات، ولها دور في الثراء الفاحش لقياداتها، إلى جانب نهبها للمال العام والخاص والجبايات والضرائب والجمارك وغيرها