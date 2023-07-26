بيان تحذيري شديد اللهجة للشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذرت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، الأربعاء، كافة الجهات الرسمية والغير رسمية في الداخل والخارج من التعامل مع اي جهات او أشخاص ينتحلون صفة الشركة مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية التعامل مع من لا يحمل اي صفة قانونية ورسمية.

وجاء تحذير الشركة، عقب أيام من إعلان جماعة الحوثي، توقيعها اتفاق مع الأمم المتحدة، قالت إنه نقل ملكية السفينة البديلة لصافر "نوتيكا"، لصالح الجماعة ممثلة بإدريس الشامي باعتباره مديرا لشركة صافر.

وقالت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، إنها "الشركة المعينة من حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بالمدير العام التنفيذي المهندس سالم محمد سالم كعيتي، وأن مقر الشركة الرئيسي يقع في محافظة مأرب وانه ليس لديها اي فروع أو ممثلين في أي محافظة أو مدينة أخرى داخل اليمن وخارجه".

وأضاف بيان صادر عن شركة صافر، بأنها "لا تتحمل أي مسؤوليات قانونية أو التزامات مالية تجاه اي اتفاقات قد تبرمها كيانات غير رسمية تنتحل إسم شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج".

وأكد البيان، إحتفاظ الشركة بـ "كافة الحقوق القانونية والملاحقة القضائية ضد من ينتحل اسم وصفة الشركة او يدعي تمثيلها".