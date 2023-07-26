السعودية ترحب ببدء حل مشكلة صافر

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم "صافر"، والبدء في تفريغ حمولتها من النفط الخام والمقدرة بـ(1.14) مليون برميل من النفط الخام.
ونوهت الخارجية السعودية في بيان، بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، والتي توجت ببدء تفريغ الخزان العائم "صافر" وتفادي وقوع كارثة بيئية بحرية تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.
وثمنت المملكة جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير كافة الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر"، معربة عن تقديرها للدعم المالي السخي من الدول المانحة على ما قدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم "صافر".
وعبّرت الوزارة عن تطلع المملكة لانتهاء تفريغ الخزان العائم "صافر" قريباً إلى السفينة "نوتيكا"، بحسب الخطة التشغيلية من الأمم المتحدة، مقدمة الشكر لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعم لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ.
وأكدت وزارة الخارجية على استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر