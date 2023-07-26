في مسير عسكري.. بن عزيز يعلن عن موعد وصول طلائع القوات المسلحة إلى صنعاء ..تفاصيل

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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في مسير عسكري ..تعهد الفريق الركن صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، بالقضاء على المليشيا الحوثية معلنا عن موعد وصول طلائع القوات المسلحة إلى العاصمة صنعاء.

جاء ذلك خلال مسير عسكري نظمته قيادة المنطقة العسكرية السابعة، شاركت فيه قوات الاحتياط التابعة للمنطقة الدورة الثالثة صاعقة لمسافة 40 كم؛ وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

و قال بن عزيز: سنقضي على ذراع إيران في اليمن (تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية) وسنعيد لبلادنا الأمن والاستقرار والسلام، وسيندم كل من تقاعس عن المشاركة معكم في الدفاع عن النظام الجمهوري والعدالة والمساواة وصناعة النصر. وحيا رئيس هيئة الأركان العامة، الأبطال المشاركين في المسير.

وأشاد بما أظهروه بقدراتهم البدنية والمهارية العالية.. محيياً كل الوحدات العسكرية التي تواجه المشروع الإيراني الإرهابي على امتداد مسرح العمليات القتالية في أرض الوطن. وقال الفريق بن عزيز، مخاطباً الضباط والصف والجنود أثناء انطلاقهم في المسير: أنتم أيها الأبطال حملة مشروع الأمن والسلام في اليمن، وأنتم من سيتحقق على أيديهم النصر لليمن. وحث رئيس الأركان أبطال القوات المسلحة على المضي قدماً في التأهيل والتدريب والإعداد للمعركة الوطنية الحاسمة.

وأكد أن طلائع القوات المسلحة ستصل صنعاء ومعها كل أبناء الشعب اليمني وخلفها كل الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية أجمع.. مثمناً دعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في مختلف المجالات.

من جانبه، أوضح قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر، أن هذا المسير العسكري يأتي ضمن برامج الإعداد والتطوير النوعي لمنتسبي المنطقة.

وأكد الجاهزية العالية لتنفيذ أي مهام توكلها القيادة السياسية والعسكرية.