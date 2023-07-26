آخر الاخبار

عاجل.. سقوط طائرة مقاتلة سعودية من نوع إف-15ومقتل جميع طاقمها - المالكي يكشف عن مهمتها وتفاصيل الحادثة توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة لرئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة محافظة حضرموت تتسلم رسميا مراكز حيوية بمنفذ الوديعة الحدودي سفير اليمن باليابان يتابع مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للسباحة فى مدينة فوكوكا اليابانية الماجستير للباحث اليمني الهروجي حول التهديدات الإيرانية ودورها في بؤر الصراع العربي ‏أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هكذا وصفت سائحة أمريكية ‎السعودية ب 6 أعوام أمضتها تجولاً في المملكة رغبة بريطانية بتسوية نهائية للحرب الدائرة في اليمن السفير العرادة يبحث مع رئيس البرلمان الموريتاني المستجدات اليمنية خيار يضعه الرئيس العليمي على طاولة الأوربيين للدفع بالحوثيين نحو السلام

عاجل.. سقوط طائرة مقاتلة سعودية من نوع إف-15ومقتل جميع طاقمها - المالكي يكشف عن مهمتها وتفاصيل الحادثة

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 412

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من نوع “إف-15 إس إيه” أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط ومقتل طاقمها الجوي.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة 14:28 من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع “إف-15 إس إيه” أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط”.


وأكد العميد المالكي “استشهاد طاقم الطائرة، سائلاً المولى أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان”.


واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

إقراء أيضاً
‏أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
هكذا وصفت سائحة أمريكية ‎السعودية ب 6 أعوام أمضتها تجولاً في المملكة
ماذا أهدى عباس أردوغان بعد ان اعلن الاخير استعداده لدعم فلسطين؟
اشتعال حرب الطيران في السوادان وغارت جوية مكثفة تستهدف أحياء سكنية بالخرطوم الجي
الخلافات تعصف في تمزّيق الجيش الإسرائيلي ومصادر تكشف الصراع في البدايات
أميركا تقلب الموازين وتفرض عقوبات على مسؤولين في مالي على صلة بقوات فاغنر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول