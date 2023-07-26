عاجل.. سقوط طائرة مقاتلة سعودية من نوع إف-15ومقتل جميع طاقمها - المالكي يكشف عن مهمتها وتفاصيل الحادثة توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة لرئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة محافظة حضرموت تتسلم رسميا مراكز حيوية بمنفذ الوديعة الحدودي سفير اليمن باليابان يتابع مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للسباحة فى مدينة فوكوكا اليابانية الماجستير للباحث اليمني الهروجي حول التهديدات الإيرانية ودورها في بؤر الصراع العربي أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هكذا وصفت سائحة أمريكية السعودية ب 6 أعوام أمضتها تجولاً في المملكة رغبة بريطانية بتسوية نهائية للحرب الدائرة في اليمن السفير العرادة يبحث مع رئيس البرلمان الموريتاني المستجدات اليمنية خيار يضعه الرئيس العليمي على طاولة الأوربيين للدفع بالحوثيين نحو السلام
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من نوع “إف-15 إس إيه” أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط ومقتل طاقمها الجوي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة 14:28 من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع “إف-15 إس إيه” أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط”.
وأكد العميد المالكي “استشهاد طاقم الطائرة، سائلاً المولى أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان”.
واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.