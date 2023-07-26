توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة لرئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة

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اللواء سلطان العرادة يؤكد على توحيد الطاقات والتوجهات لمعركة استعادة الدولة أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة إلى الدور الكبير المعول على الهيئة في إسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي .
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاربعاء الموافق 26يوليو تموز برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وخلال اللقاء شدد على توحيد كل الطاقات والتوجهات باتجاه انتصار الشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية..
كما شدد على بذل المزيد من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بإنشاء الهيئة ويعمل على تعزيز الثقة بين كافة المكونات الوطنية.
وأشار اللواء العرادة إلى طبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب من الجميع العمل كفريقٍ واحد للتغلب على كافة التحديات وتجاوز التباينات التي تؤثر على الأداء العام، وتطيل أمد المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني منذ انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية في سبتمبر 2014م.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ ،فقد استمع العرادة من رئيس الهيئة ونوابه إلى شرح حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، ونتائج لقاءاتها بسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبهم أكد رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة الحرص على المضي قدماً باتجاه تحقيق الأهداف المنوطة بالهيئة في مواجهة التحديات الراهنة، وتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال استحقاقات المرحلة ، وإنهاء الانقلاب واستعادة السلام والأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.