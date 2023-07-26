محافظة حضرموت تتسلم رسميا مراكز حيوية بمنفذ الوديعة الحدودي

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 280

السلطة المحلية بحضرموت تتسلّم رسميًا عددًا من المرافق الحيوية محلي حضرموت يعلن عن تسلمة ميناء الوديعة البري "المنفذ الجديد" تسلّمت السلطة المحلية المحلية بمحافظة حضرموت اليوم الاربعاء الموافق26 يوليو تموز عددًا من المرافق الحيوية بميناء الوديعة البري "المنفذ الجديد"، في سياق اجراءات المتابعة للاشراف الكامل للسلطة المحلية على الميناء.

وأكدت السلطة المحلية في منشور لها على صفحتها بالفيس رصدة محرر "مأرب برس " أن اللجنة المشكلة من محافظ حضرموت تسلمت اليوم "مبنى إدارة الميناء الجديد، مع مباني وحدة الركاب وملحقاتها، ومبنى سكن أفراد الأمن، ومبنى الجوازات (البوابة الشمالية) مع غرف الحراسة، وموقع تفتيش البضائع وملحقاتها (وصول ومغادرة)، وهنجر المخازن، ومبنى الثلاجة المركزية (المغادرة والوصول)، ومبنى مكاتب المواصفات والحجر النباتي، ومبنى البوابة الجنوبية (وصول ومغادرة)، وغرفة الحراسة الامنية للبوابة الجنوبية (وصول ومغادرة)، وموقع الحراسة الامنية في أركان سور الميناء، ومرافق أخرى.

وخلال عملية التسليم استمع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بالمكلا، من وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، رئيس اللجنة الخاصة بتقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديعة البري، الى سير اجراءات استلام المرافق الحيوية بالمنفذ الجديد.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في تفعيل العمل بالميناء البري الرئيس، لتحسين الحركة والانسيابية في مرور السيارات والقاطرات للمسافرين والبضائع بالإضافة الى تنظيم الجوانب المالية والادارية.

ولفت المحافظ الى ان هذا يأتي من خلال دعم وتفاعل القيادة السياسية ممثلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة والحكومة، والأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأمس الثلاثاء الموافق25يوليو تموز اطلعا وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية الدكتور أحمد باصريح، ومعه الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي خلال زيارتهم للميناء على جاهزيته وتسلما عددًا من المرافق الإدارية والامنية، وتم اقرار آلية تزمين عملية الاستلام والتسليم لهذه المنشآت والمباني، بحضور مدير عام الميناء مطلق الصيعري.

وكان محافظ حضرموت أصدر في الثالث من مايو 2023م القرار رقم "64" لسنة 2023م، قضى بتشكيل لجنة لاستلام ميناء الوديعة البري في سياق الجهود لتنظيم الميناء وتحسين العمل فيه بإشراف مباشر من السلطة المحلية بحضرموت.

ويعتبر منفذ الوديعة أحد المنافذ الحدودية اليمنية مع السعودية ويقع في النطاق الإداري والتاريخي لمديرية العبر بمحافظة حضرموت هو المنفذ الحدودي الأهم والوحيد الذي يربط اليمن بالمملكة،