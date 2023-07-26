سفير اليمن باليابان يتابع مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للسباحة فى مدينة فوكوكا اليابانية

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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أجرى سعادة السفير / عادل السنيني اتصالاً هاتفياً مع رئيس الاتحاد العام للسباحة والألعاب المائية الكابتن /خالد محسن الخليفي لمتابعه وتشجيع ودعم منتخب بلادنا للسباحه الذي يشارك في بطولة العالم للسباحة في مدينة فوكاكا اليابانية.

حيث عبر السفير السنيني عن اعتزاز اليمنيين جميعا بمشاركة منتخبنا الوطني واصرارهم وعزيمتهم على المشاركة رغم التحديات والظروف التي يمر بها الوطن مثمنا الجهود المقدرة التى يبذلها رئيس الاتحاد

كما حيي وعبر عن الشكر والتقدير لمدرب المنتخب الكابتن المتميز / فؤاد ياسين شمسان واللاعبين الرائعين أصيل خصروف وحمزة مياس وشجعهم وحثهم على الاستفادة من المشاركة وتحقيق النتائج الايجابية فى البطولة.

واكد السفير السنيني ان منتخبنا الوطني يمثل اليمن خير تمثيل برعاية ودعم من الحكومة ممثلاً بمعالي وزير الشباب والرياضة / نائف البكري مشيرا الى ان مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم للسباحة فى اليابان تاتى تمهيدا للاعداد والتاهل للمشاركة في اولمبياد باريس 2024 .

الجدير بالذكر وعلي هامش البطولة شارك رئيس الاتحاد العام للسباحة والألعاب المائ الكابتن /خالد الخليفي في اجتماعات الكونجرس الانتخابي للاتحاد الدولي للسباحة لمناقشة آخر المستجدات والتعديلات في اللعبة وانتخاب أعضاء في الدوائر الشاغرة في الاتحاد الدولي للسباحة والألعاب المائية.

هذا وقد دعمت بلادنا وصوتت لصالح مرشح دولة الكويت الشقيقة لرئاسة الاتحاد الدولي للسياحه التى فاز بها الكابتن/حسين مسلم رئيس اتحاد السباحه والألعاب المائية.