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‏أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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عقد مجلس الوزراء السعودي 25/7/2023 برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وخرج المجلس بالقرارات والمواقف التالية؛

‏-إدانة المملكة الشديدة لتكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك، ووصفها بأنها انتهاك وتناقض صارخ للقوانين والأعراف ‏

-الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين المملكة والعراق ‏-الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة وأستراليا

‏-الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ومجموعة الصين للإعلام

‏-الموافقة على مذكرة تعاون بين رئاسة أمن الدولة السعودية وجهاز أمن الدولة القطري في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

‏-إنشاء مركز باسم "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" يكون مقره في مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري

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