الماجستير للباحث اليمني الهروجي حول التهديدات الإيرانية ودورها في بؤر الصراع العربي أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هكذا وصفت سائحة أمريكية السعودية ب 6 أعوام أمضتها تجولاً في المملكة رغبة بريطانية بتسوية نهائية للحرب الدائرة في اليمن السفير العرادة يبحث مع رئيس البرلمان الموريتاني المستجدات اليمنية خيار يضعه الرئيس العليمي على طاولة الأوربيين للدفع بالحوثيين نحو السلام تفاصيل عرض الهلال السعودي لشراء النجم الفرنسي مبابي ونقطة الخلاف بين الطرفين حتى الآن فوز فيلم يمني في مسابقة للأفلام الوثائقية في الدوحة قرارات مهمة بشأن مستقبل ومصير الطلاب اليمنيين العائدين من السودان دولة خليجية تحقق فائضاً في ميزانيتها لأول مرة منذ 9 سنوات
عقد مجلس الوزراء السعودي 25/7/2023 برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وخرج المجلس بالقرارات والمواقف التالية؛
-إدانة المملكة الشديدة لتكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك، ووصفها بأنها انتهاك وتناقض صارخ للقوانين والأعراف
-الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين المملكة والعراق -الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة وأستراليا
-الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ومجموعة الصين للإعلام
-الموافقة على مذكرة تعاون بين رئاسة أمن الدولة السعودية وجهاز أمن الدولة القطري في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
-إنشاء مركز باسم "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" يكون مقره في مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري