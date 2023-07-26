رغبة بريطانية بتسوية نهائية للحرب الدائرة في اليمن

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في حدوث تسوية نهائية للحرب الدائرة في اليمن.

وأضاف في لقاء مع قناة الجزيرة، إنه يرحب بالهدوء الحاصل مؤخرا في اليمن، مؤكدا رغبة لندن في حدوث تسوية نهائية.

في سياق متصل التقى الرئيس رشاد العليمي امس في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن تشارلز هوبر.

وتطرق اللقاء، لمستجدات الأوضاع والجهود الاقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وأشاد العليمي "بالعلاقات المتميزة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، والموقف البريطاني الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الإنسانية، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية".