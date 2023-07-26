رغبة بريطانية بتسوية نهائية للحرب الدائرة في اليمن السفير العرادة يبحث مع رئيس البرلمان الموريتاني المستجدات اليمنية خيار يضعه الرئيس العليمي على طاولة الأوربيين للدفع بالحوثيين نحو السلام تفاصيل عرض الهلال السعودي لشراء النجم الفرنسي مبابي ونقطة الخلاف بين الطرفين حتى الآن فوز فيلم يمني في مسابقة للأفلام الوثائقية في الدوحة قرارات مهمة بشأن مستقبل ومصير الطلاب اليمنيين العائدين من السودان دولة خليجية تحقق فائضاً في ميزانيتها لأول مرة منذ 9 سنوات كأس الأندية العربية: رونالدو لإهداء النصر أول لقب... والشباب في مهمة معقدة تهديد جديد .. تيك توك تقتحم عالم تويتر بخاصية منشورات نصية مقتل تاجر سلاح وأسرته بانفجار صاروخ خلال محاولة تفكيكه
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في حدوث تسوية نهائية للحرب الدائرة في اليمن.
وأضاف في لقاء مع قناة الجزيرة، إنه يرحب بالهدوء الحاصل مؤخرا في اليمن، مؤكدا رغبة لندن في حدوث تسوية نهائية.
في سياق متصل التقى الرئيس رشاد العليمي امس في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن تشارلز هوبر.
وتطرق اللقاء، لمستجدات الأوضاع والجهود الاقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
وأشاد العليمي "بالعلاقات المتميزة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، والموقف البريطاني الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الإنسانية، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية".