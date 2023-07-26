السفير العرادة يبحث مع رئيس البرلمان الموريتاني المستجدات اليمنية

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 194

بحث سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) محمد مكت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتكثيف التعاون بين المؤسسات التشريعية في البلدين.

واستعرض العرادة، آخر المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية والإنسانية على الساحة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي الإرهابي على الشرعية الدستورية، والمعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء ذلك.

وتطرق إلى الدور الإيراني الداعم لمليشيات الحوثي الإرهابية ومؤكدا خطورة التدخلات الإيرانية على الأمن القومي العربي من خلال دعمها لمليشياتها وأذرعها في البلدان العربية لمحاولة بسط نفوذها وهيمنتها على المنطقة العربية.

وكما استعرض السفير الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والفرص والتحديات الماثلة امام الحكومة اليمنية في استعادة الأمن والاستقرار.

والتزام المجلس الرئاسي والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وخصوصا المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216. من جانبه أكد رئيس البرلمان الموريتاني على عمق العلاقات بين البلدين..

مجددا التأكيد على موقف موريتانيا الداعم للشرعية وللشعب اليمني من أجل استعادة الدولة ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها.