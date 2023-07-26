رغبة بريطانية بتسوية نهائية للحرب الدائرة في اليمن السفير العرادة يبحث مع رئيس البرلمان الموريتاني المستجدات اليمنية خيار يضعه الرئيس العليمي على طاولة الأوربيين للدفع بالحوثيين نحو السلام تفاصيل عرض الهلال السعودي لشراء النجم الفرنسي مبابي ونقطة الخلاف بين الطرفين حتى الآن فوز فيلم يمني في مسابقة للأفلام الوثائقية في الدوحة قرارات مهمة بشأن مستقبل ومصير الطلاب اليمنيين العائدين من السودان دولة خليجية تحقق فائضاً في ميزانيتها لأول مرة منذ 9 سنوات كأس الأندية العربية: رونالدو لإهداء النصر أول لقب... والشباب في مهمة معقدة تهديد جديد .. تيك توك تقتحم عالم تويتر بخاصية منشورات نصية مقتل تاجر سلاح وأسرته بانفجار صاروخ خلال محاولة تفكيكه
بحث سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) محمد مكت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتكثيف التعاون بين المؤسسات التشريعية في البلدين.
واستعرض العرادة، آخر المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية والإنسانية على الساحة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي الإرهابي على الشرعية الدستورية، والمعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء ذلك.
وتطرق إلى الدور الإيراني الداعم لمليشيات الحوثي الإرهابية ومؤكدا خطورة التدخلات الإيرانية على الأمن القومي العربي من خلال دعمها لمليشياتها وأذرعها في البلدان العربية لمحاولة بسط نفوذها وهيمنتها على المنطقة العربية.
وكما استعرض السفير الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والفرص والتحديات الماثلة امام الحكومة اليمنية في استعادة الأمن والاستقرار.
والتزام المجلس الرئاسي والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وخصوصا المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216. من جانبه أكد رئيس البرلمان الموريتاني على عمق العلاقات بين البلدين..
مجددا التأكيد على موقف موريتانيا الداعم للشرعية وللشعب اليمني من أجل استعادة الدولة ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها.