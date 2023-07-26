خيار يضعه الرئيس العليمي على طاولة الأوربيين للدفع بالحوثيين نحو السلام

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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الى مضاعفة الضغوط الأوروبية والدولية القصوى، بما في ذلك خيار العقوبات لدفع المليشيا الحوثية للتعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وانهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس.
وفي اللقاء شدد العليم على أهمية ان يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة للمليشيا الحوثية ضد المعارضين لفكرها السلالي العنصري.
ووضع العليمي السفير الأوروبي أمام تطورات الأوضاع والجهود الحكومية من اجل تحسين الخدمات وفي مقدمة ذلك قطاع الكهرباء، معربا عن تطلعه لزيادة الدعم الأوروبي الإنساني والإنمائي وتوسيعه في مختلف المجالات، وفق وكالة سبأ.