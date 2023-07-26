تفاصيل عرض الهلال السعودي لشراء النجم الفرنسي مبابي ونقطة الخلاف بين الطرفين حتى الآن فوز فيلم يمني في مسابقة للأفلام الوثائقية في الدوحة قرارات مهمة بشأن مستقبل ومصير الطلاب اليمنيين العائدين من السودان دولة خليجية تحقق فائضاً في ميزانيتها لأول مرة منذ 9 سنوات كأس الأندية العربية: رونالدو لإهداء النصر أول لقب... والشباب في مهمة معقدة تهديد جديد .. تيك توك تقتحم عالم تويتر بخاصية منشورات نصية مقتل تاجر سلاح وأسرته بانفجار صاروخ خلال محاولة تفكيكه اتفاق الحبوب مجددا.. 5 دول تهدد وروسيا العمل دوننا مستحيل شقيق عبد الملك الحوثي ينفذ عملية استدراج مهينة لأحد قيادات المليشيات الذكاء الاصطناعي "لغم مستقبلي" للانتخابات عربيا ودوليا
عرض الهلال السعودي رسمياً شراء النجم الفرنسي كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان مقابل 1.1 مليار يورو.
وكشف تقرير صحفي عن احتمال انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي هذا الصيف.
ووفقا لصحيفة "آس"، بدأ ممثلو مبابي، التفاوض مع الهلال السعودي، حول راتب اللاعب ومدة العقد بين الطرفين.
وأشارت إلى أن مسؤولي الهلال يرغبون في ضم مبابي لمدة موسمين، أما اللاعب يريد التوقيع لموسم واحد، حتى يرحل لريال مدريد في صيف 2024.
ونوهت الصحيفة أن ممثلي كيليان مبابي يرغبون في زيادة الراتب السنوي للنجم الفرنسي إلى 500 مليون يورو، أما الهلال يعرض 400 مليون فقط.
وأكدت أن باريس يرحب بعرض الهلال، خاصة وأن جميع العروض الأخرى لا تقترب من قيمة عرض الفريق السعودي.
واستبعدت إدارة باريس، مبابي، من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.
ووضع باريس، مبابي، على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، للاستفادة من بيعه بدلا من رحيله بالمجان في الصيف المقبل.