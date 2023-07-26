فوز فيلم يمني في مسابقة للأفلام الوثائقية في الدوحة

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فاز الفيلم اليمني " كعكة وسكر " بالمركز الثاني في مسابقة الجزيرة للأفلام الوثائقية القصيرة في الدوحة للعام 2023م للمخرج يوسف الحسني.
ويسلط الفيلم الضوء على أحد مواقع التراث العالمي في مدينة شبام بمحافظة حضرموت، من خلال قصص تفاعلية ومشاهد مشوقة لثلاث شخصيات، وعرض لزوايا وملامح وأسرار المدينة بطريقة غير مباشرة، مصحوبة بوجدانيات ساكنيها وذكرياتهم.
ويهدف إلى إلهام الشباب ولفت الانتباه إلى قيمة الموقع، وجدوى العوائد المعنوية والفرص المتاحة لإنجاز أعمال فنية.
وفاز في المركز الاول فيلم "النزاع الأخير" للمخرج السوري علاء سيد عيسى، وفي المركز الثالث فيلم " ماله مثيل" للمخرجة آمنه محمد الحميد.