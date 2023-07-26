قرارات مهمة بشأن مستقبل ومصير الطلاب اليمنيين العائدين من السودان

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-عدن

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أقرت وزارة التعليم العالي في العاصمة المؤقتة عدن استيعاب الطلاب اليمنيين العائدين من السوادن بسبب الاحداث الأخيرة، للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في اليمن وتقديم كافة التسهيلات وإجراءات التعاون معهم بما يضمن استمرارهم في العملية التعليمية. وفقاً للقوانين واللوائح النافذة ومواد القرارين المذكورين.

جاء ذلك في قرارين أصدرهما وزير التعليم العالي، خالد الوصابي، بشأن معالجة أوضاع الطلاب اليمنيين العائدين من السودان؛ بسبب أوضاع الحرب.

ونص القراران على استيعاب جميع الطلاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في الجمهورية لاستكمال دراستهم الجامعية، كل بحسب تخصصه، وتقديم التسهيلات، وإجراءات التعاون معهم بما يضمن استمرارهم في العملية التعليمية.

وأوضح مدير الشؤون القانونية بالوزارة، مصطفى الشعبي، أن هذه القرارات تسهم بشكل فاعل في تيسير ومعالجة أوضاع الطلاب.

وبسبب أحداث القتال في السودان، المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، هرب آلاف الطلاب اليمنيين من الجامعات السودانية، وعادوا إلى اليمن ضمن رحلات جوية رعتها الحكومة.