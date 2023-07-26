دولة خليجية تحقق فائضاً في ميزانيتها لأول مرة منذ 9 سنوات كأس الأندية العربية: رونالدو لإهداء النصر أول لقب... والشباب في مهمة معقدة تهديد جديد .. تيك توك تقتحم عالم تويتر بخاصية منشورات نصية مقتل تاجر سلاح وأسرته بانفجار صاروخ خلال محاولة تفكيكه اتفاق الحبوب مجددا.. 5 دول تهدد وروسيا العمل دوننا مستحيل شقيق عبد الملك الحوثي ينفذ عملية استدراج مهينة لأحد قيادات المليشيات الذكاء الاصطناعي "لغم مستقبلي" للانتخابات عربيا ودوليا دراسة تكشف عن خطورة الجمع بين تدخين السجائر التقليدية والإلكترونية تقرير أممي حديث.. يتحدث عن زيادة قياسية في واردات الوقود لموانئ الحوثي في الحديدة تفاصيل مليشيا الحوثي تفرج عن ناشط شارك في جنازة المكحل بعد هذه المدة من الاخفاء..تفاصيل
قالت وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء، إن ميزانية العام المالي 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.
وأضافت الوزارة في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية أي بنسبة 93%، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.
وبلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، توجه 78% منها للمرتبات والدعوم المختلفة، وبينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية 9% فقط وفقا لـ"رويترز".
ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار رغم أنها تراجعت 2% عن ميزانية2021-2022، وبلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7 % عن السنة المالية السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6% مقارنة بالسنة ذاتها.