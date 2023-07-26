تهديد جديد .. تيك توك تقتحم عالم تويتر بخاصية منشورات نصية مقتل تاجر سلاح وأسرته بانفجار صاروخ خلال محاولة تفكيكه اتفاق الحبوب مجددا.. 5 دول تهدد وروسيا العمل دوننا مستحيل شقيق عبد الملك الحوثي ينفذ عملية استدراج مهينة لأحد قيادات المليشيات الذكاء الاصطناعي "لغم مستقبلي" للانتخابات عربيا ودوليا دراسة تكشف عن خطورة الجمع بين تدخين السجائر التقليدية والإلكترونية تقرير أممي حديث.. يتحدث عن زيادة قياسية في واردات الوقود لموانئ الحوثي في الحديدة تفاصيل مليشيا الحوثي تفرج عن ناشط شارك في جنازة المكحل بعد هذه المدة من الاخفاء..تفاصيل عائلة مبابي تعلن موقفها تجاه عرض الهلال السعودي محافظ البنك المركزي اليمني يضع الاتحاد الاوربي أمام مستجدات الوضع الاقتصادي
أطلق تطبيق تيك توك الصيني للمقاطع المصورة القصيرة خاصية كتابة منشورات نصية فقط، في محاولة للاستفادة من الاضطرابات التي يشهدها تويتر منذ شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك لموقع التواصل الاجتماعي الشهير العام الماضي.
وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي تيك توك الاختيار بين مجموعة متنوعة من الخلفيات لمنشوراتهم النصية التي يمكن أن تضم وسوما، فضلا عن إمكانية إضافة الإشارة لمستخدمين آخرين.
وأفاد موقع "ذا فيرج" المهتم بأخبار التكنولوجيا بأن منشورات تيك توك الجديدة، التي تشبه خاصية ستوريز على إنستغرام، لها حد أقصى 1000 حرف. لماذا القلق من تيك توك؟
كما أطلق مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، "ثريدز"، وهو تطبيق نصي آخر يمكن أن يشكل تهديدا لتويتر.
وغير ماسك اسم تويتر إلى "إكس" وأزال شعار الطائر الأزرق، في محاولة منه لإنشاء "تطبيق لكل شيء