مقتل تاجر سلاح وأسرته بانفجار صاروخ خلال محاولة تفكيكه

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قتل تاجر سلاح يمني وكامل أسرته في انفجار صاروخ من مخلفات الحرب داخل منزل في منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية أن تاجر سلاح معروف ومعه شخص خبير في المتفجرات كانا يحاولان تفكيك صاروخ من مخلفات الحرب وإبطال مفعوله إلا أنه انفجر مدمراً المنزل بالكامل.
وأسفر الحادث عن مصرع تاجر السلاح و5 من أبنائهما بينهم 3 فتيات فيما أصيب اثنان بجروح بليغة.
وفي أبين، قتل ضابطان وجندي من قوات الدعم والإسناد التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في تفجيرين إرهابيين جنوبي البلاد.
وقالت مصادر أمنية إن قائد الكتيبة الأولى في اللواء الثالث، وقائد سرية بالكتيبة الأولى في اللواء الثاني وجندي من قوات محور أبين "سهام الشرق" قتلوا خلال تفجيرات إرهابية في منطقة امبقيرة بوادي عومران شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين.
من جانب آخر، قتل وجرح 6 من مقاتلي القوات المشتركة في محور طور الباحة، في لحج، جنوبي اليمن.
وأفادت المصادر، إن أربعة جنود قتلوا وجرح آخران، باستهداف إرهابي حوثي لرتل عسكري بأربع عبوات ناسفه زرعت على طريق مرور الأطقم أثناء عودة المقاتلين من تعزيز الجبهة.
وأوضحت المصادر أن تفجير العبوات كان مصحوبا بإطلاق نار كثيف من عناصر حوثية تسللت إلى تباب النباب القريبة من الطريق غرب جبهة الإكبوش - المقاطرة قبل أن يتم التصدي لها وتفكيك ما تبقى من العبوات والاستمرار في ملاحقة مشتبهين بالتواطؤ مع العناصر الإرهابية الحوثية