تقرير أممي حديث.. يتحدث عن زيادة قياسية في واردات الوقود لموانئ الحوثي في الحديدة تفاصيل مليشيا الحوثي تفرج عن ناشط شارك في جنازة المكحل بعد هذه المدة من الاخفاء..تفاصيل عائلة مبابي تعلن موقفها تجاه عرض الهلال السعودي محافظ البنك المركزي اليمني يضع الاتحاد الاوربي أمام مستجدات الوضع الاقتصادي ماذا أهدى عباس أردوغان بعد ان اعلن الاخير استعداده لدعم فلسطين؟ بشرى سارة لكافة اليمنيين..السعودية تلغي لاصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين إلى المملكة مقتل وإصابة 7 جنود بكمين استهدف آلية عسكرية في لحج جريمتين في ساعات أرتكبتها مليشيا الحوثي بحيس الحديدة إحالة (16) متهما بينهم عناصر إيرانية بقضايا ممنوعات إلى المحكمة الجزائية بحضرموت بعد تصريحات عنترية لـ«المشاط»..اللواء العرادة يضع المليشيات امام خيارات حاسمة
كشف تقرير أممي حديث أن واردات الوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شهدت زيادة قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، هي الأعلى في الثلاث السنوات الأخيرة.
وقال تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، أنه تم استيراد ما مجموعه 1.22 مليون طن متري من منتجات الوقود عبر مينائي الحديدة والصليف، الخاضعين لجماعة الحوثيين على السواحل الغربية لليمن، خلال الفترة بين يناير ويونيو 2023.
وأضاف التقرير أن هذه الكمية من الوقود تمثل رقماً قياسياً مقارنة بنفس الفترة من عامي 2022 و2021 وبزيادة عنهما تقدر بنسبة 70% و304% على التوالي.
وبحسب التقرير، فإن أسعار الوقود تراجعت بشكل أسرع في مناطق سيطرة الحوثيين (SBA) عن مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (IRG) بسبب انخفاض قيمة العملة لدى الأولى، ونقص العملة الأجنبية بعد انقطاع توقف صادرات النفط الخام لدى الثانية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الديزل ظلت مستقرة نسبياً في مناطق الحكومة اليمنية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت في مناطق الحوثيين في الأشهر الأخيرة، مدعومة جزئياً بانخفاض أسعار النفط الخام العالمية، "ومع ذلك، فإن أسعار الوقود أعلى قليلاً من حيث التكلفة بالدولار في مناطق الحوثيين منها في مناطق الحكومة اليمنية".