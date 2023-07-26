تقرير أممي حديث.. يتحدث عن زيادة قياسية في واردات الوقود لموانئ الحوثي في الحديدة تفاصيل

الأربعاء 26 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 115

كشف تقرير أممي حديث أن واردات الوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شهدت زيادة قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، هي الأعلى في الثلاث السنوات الأخيرة.

وقال تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، أنه تم استيراد ما مجموعه 1.22 مليون طن متري من منتجات الوقود عبر مينائي الحديدة والصليف، الخاضعين لجماعة الحوثيين على السواحل الغربية لليمن، خلال الفترة بين يناير ويونيو 2023.

وأضاف التقرير أن هذه الكمية من الوقود تمثل رقماً قياسياً مقارنة بنفس الفترة من عامي 2022 و2021 وبزيادة عنهما تقدر بنسبة 70% و304% على التوالي.

وبحسب التقرير، فإن أسعار الوقود تراجعت بشكل أسرع في مناطق سيطرة الحوثيين (SBA) عن مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (IRG) بسبب انخفاض قيمة العملة لدى الأولى، ونقص العملة الأجنبية بعد انقطاع توقف صادرات النفط الخام لدى الثانية.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الديزل ظلت مستقرة نسبياً في مناطق الحكومة اليمنية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت في مناطق الحوثيين في الأشهر الأخيرة، مدعومة جزئياً بانخفاض أسعار النفط الخام العالمية، "ومع ذلك، فإن أسعار الوقود أعلى قليلاً من حيث التكلفة بالدولار في مناطق الحوثيين منها في مناطق الحكومة اليمنية".